الخبر الأغرب.. النصر السعودي يتابع مدربًا جديدًا

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية حول اهتمام نادي النصر السعودي بالمدرب البلجيكي مارك بريس، رغم تعاقده مع البرتغالي جورجي جيسوس، أخيرًا.

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وفي وقت سابق، أعلن اتحاد الكاميرون لكرة القدم فجأة أن بريس قدم استقالته من منصب مدرب المنتخب، لكن المدرب نفى ذلك بشدة.

تبقى الوضعية غريبة بالنسبة للمدرب، الذي حقق نتائج جيدة مع منتخب الكاميرون، ومع ذلك، لا يزال في صدام دائم مع اتحاد الكرة، خاصة رئيسه صامويل إيتو، الذي لا يتحمل تعيين بريس من قبل وزارة الرياضة.

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إغراء سعودي للمدرب البلجيكي

كشف الإعلامي ساشا تافوليري أن المملكة العربية السعودية تحاول جذب المدرب البلجيكي مارك بريس.

كان بريس، المدرب السابق لبيرشكوت، قد ظهر اسمه في وقت سابق من الصيف كمرشح لتدريب النصر، النادي الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو، لكن النصر عيّن في النهاية البرتغالي جورجي جيسوس.

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وقال تافوليري في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": "لا يزال صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرغب في جذب بريس إلى الدوري.. ومن المقرر أن يجتمع الطرفان نهاية هذا الأسبوع لبحث إمكانية إتمام الصفقة.

واختتم تافوليري تغريدته بجملة مثيرة وقال: " رغم وجود جيسوس، فإن النصر لم ينسَ بريس.. المزيد قادم".