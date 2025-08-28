الوداع يقترب.. جون سينا يثير جدلًا بصورة غامضة لميسي (شاهد)

أثار أسطورة المصارعة الحرة جون سينا، الذي يخوض حاليًا جولته الوداعية، جدلًا واسعًا بعد نشره إشارة مبهمة مرتبطة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تلميح مباشر إلى اقتراب نهاية مسيرته داخل حلبات WWE.

سينا، الذي قضى 25 عامًا في مسيرته الاحترافية، يستعد هذا العام لتوديع الحلبة التي صنعت اسمه وجعلته أحد أبرز رموز اللعبة.

وظهر سينا آخر مرة في عرض "سماكداون" يوم 22 أغسطس في دبلن بأيرلندا، ليؤكد أن أيامه مع الشركة باتت معدودة. غير أن المفاجأة جاءت من منشور له على إنستغرام كشف فيه عن مرجعية رمزية تحمل اسم ميسي.

صورة ميسي تكشف رسالة الوداع

جون سينا نشر صورة للنجم ليونيل ميسي بقميصه الشهير رقم 10 مع برشلونة، في إشارة فسّرها المتابعون بأنها تتعلق بعدد المباريات التي تفصله عن إعلان اعتزاله النهائي من WWE.

وأكدت تقارير صحفية أن سينا لم يتبق له سوى 10 نزالات قبل أن يطوي صفحة مسيرته.

الأمر اللافت أن الصورة كانت من أيام ميسي الأخيرة مع برشلونة، وهو ما يوازي الوضع الحالي لسينا، الذي يعيش بدوره آخر لحظاته في WWE.

ظهور مثير في دبلن

شهد عرض "سماكداون" في 22 أغسطس دخولًا تاريخيًا لجون سينا وسط تصفيق مدوٍ من الجماهير الأيرلندية.

لكن المشهد انقلب حين ظهر لوغان بول ليقاطع الأسطورة، واصفًا إياه بـ"المحتال المحترف"، قبل أن يتحداه لمواجهة مرتقبة في عرض "كلاش" بالعاصمة الفرنسية باريس.

بول لم يكتف بالتحدي، بل سخر من سينا واعتبره خيبة أمل، مؤكدًا أنه يفتقر إلى قيم الولاء والاحترام التي لطالما رددها في مسيرته.

مواجهة كلامية تنتهي بضربة قاضية

خلال الفقرة، تحدث سينا عن رغبته في مواجهة أسماء بارزة مثل سيث رولينز وإي جاي ستايلز، لكن بول خطف الأضواء واقتحم المشهد، ما أثار غضب الجماهير.

وفي ختام المواجهة الكلامية، حاول بول توجيه ضربة لسينا، لكن الأخير تفاداها ورد عليه بضربة "Attitude Adjustment" الشهيرة، وسط هتافات صاخبة في المدرجات.