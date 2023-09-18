تشافي: هدفنا هو دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
كشف تشافي مدرب برشلونة عن هدف النادي الكتالوني بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ويستهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024 غدًا الثلاثاء عندما يستضيف رويال أنتويرب في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتضم المجموعة أيضًا بورتو البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "الهدف الرئيس هو الوصول لدور الـ16 واللعب بشكل جيد، يوم السبت (الفوز 5/0 على ريال بيتيس) كان دليلًا على أنه من خلال اللعب بهذه الطريقة يمكننا المنافسة".
وأضاف: "ثم في دور الـ16 سنرى مَن سنواجه، لكن علينا أوَّلًا أن نعبر دور المجموعات، سنرى إلى أي مدى يمكننا القيام بالقفزة هذا الموسم، الهدف هو التأهل من المجموعة، ثم سنتحدث، يجب أن نكون في دور الـ16 بعد عامين دون القيام بذلك، الهدف الآن هو التقدم خطوة بخطوة".
وفي الموسمين الماضيين خرج برشلونة من دور المجموعات وانتقل للعب في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.
وتابع تشافي: "المتطلبات مرتفعة جدًّا في برشلونة، في عصري كلاعب كرة قدم فزنا بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا من عام 2006 إلى عام 2015، نحن نحب التحديات ولكن مطالب برشلونة وحشية، إنها كذلك نتيجة تركة فترة رائعة هي الأفضل في تاريخ هذا النادي".
وأوضح مدرب برشلونة: "لقد حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى الأمام في أوروبا، لقد وصلنا إلى وقت جيد من حيث الشكل وطريقة اللعب، لم نفز بدوري أبطال أوروبا منذ 2015، علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام وحان وقت المنافسة".
وأتم: "نبدأ على أرضنا بعد تقديم مباراة جيدة، الجودة بدأت تظهر ونريد أن نمنحها الاستمرارية، من المهم أن نعرف أن هذا هو الحد الأقصى للمنافسة، اللاعبون متحمسون ولكن يجب ألا نصبح مهووسين، يجب أن نحافظ على مستوانا".
وأكد تشافي: "العام الماضي لعبنا بشكل جيد ولكن النتيجة لم تكن كافية بالنسبة لنا، لدينا فريق للمنافسة في أوروبا ولكن علينا أن نثبت ذلك، الأمر يتعلق بالأفعال وليس بالأقوال".
وبسؤاله عن مارك فان بومل مدرب رويال أنتويرب، الذي لعب سابقًا لبرشلونة موسم 2005/2006 قال تشافي: "لدي ذكريات رائعة عنه، كزميل وكمنافس، زميل رائع وصديق في غرفة تبديل الملابس، الآن نعلم أن فريقه سيكون منافسًا للغاية مع الشباب والخبرة"..
وواصل تشافي: "لدينا لاعبون في حالة جيدة جدًّا، الفريق بأكمله وخاصة اللاعبين في خط الهجوم، الجميع ملتزم وهذا ما يجعلني أكثر فخرًا. لدينا بدائل للمُداورة والتغيير".
وأردف: "اللاعبون في حالة جيدة، وهم متحمسون جدًّا لهذه المنافسة، سأطلب منهم الاستمتاع ومن المهم إعطاء الاستمرارية داخل وخارج الملعب لما حدث يوم السبت أمام بيتيس".
وعن ما إذا كان برشلونة فقد هيبته في دوري أبطال أوروبا رد تشافي: "لم نفقد الهيبة، عندما ذهبت إلى ملعب بايرن ميونخ لاحظت الاحترام وفي ملعب إنتر ميلان كان هناك احترام خاصة على المستوى الإعلامي".