تشافي: هدفنا هو دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وأضاف: "ثم في دور الـ16 سنرى مَن سنواجه، لكن علينا أوَّلًا أن نعبر دور المجموعات، سنرى إلى أي مدى يمكننا القيام بالقفزة هذا الموسم، الهدف هو التأهل من المجموعة، ثم سنتحدث، يجب أن نكون في دور الـ16 بعد عامين دون القيام بذلك، الهدف الآن هو التقدم خطوة بخطوة".

وفي الموسمين الماضيين خرج برشلونة من دور المجموعات وانتقل للعب في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

وتابع تشافي: "المتطلبات مرتفعة جدًّا في برشلونة، في عصري كلاعب كرة قدم فزنا بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا من عام 2006 إلى عام 2015، نحن نحب التحديات ولكن مطالب برشلونة وحشية، إنها كذلك نتيجة تركة فترة رائعة هي الأفضل في تاريخ هذا النادي".