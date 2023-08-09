هاري ماغواير يقترب من الانضمام إلى وست هام
كشفت تقارير صحفية أن هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، يقترب بقوة من الانضمام لنادي وست هام في الميركاتو الجاري.
ويقترب ماغواير بقوة من مغادرة قلعة "أولد ترافورد" بعد تجريده من شارة قيادة الفريق، من قبل مدربه إريك تين هاغ، وهو ما أغضب اللاعب وعبّر عن استيائه بالفعل من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أن اللاعب يعيش فترة عصيبة؛ بسبب تراجع مستواه، وغضب الجماهير الواضح منه.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة "إكس": "توصل وست هام إلى اتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد بشأن هاري ماغواير، بمبلغ قدره 30 مليون جنيه إسترليني، رسوم الانتقال متفق عليها الآن، وتتم مناقشة هيكلة الدفع حالياً، كما أن الشروط الشخصية مع اللاعب ستتم مناقشتها قريباً".
ويبلغ ماغواير من العمر 30 عاما، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وينتهي تعاقده مع يونايتد في يونيو 2025.
وانتقل النجم الإنجليزي إلى صفوف مانشستر يونايتد في أغسطس 2019 قادما من ليستر سيتي.
ومنذ ذلك الوقت، لعب ماغواير 175 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 5 أهداف وصنع 5.
والموسم الماضي، شهد تراجعا واضحا في دور ماغواير مع الفريق، حيث بات الخيار الخامس تقريبا، بعد رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف، وحتى الظهير الأيسر في الأصل لوك شو.