هاري ماغواير يقترب من الانضمام إلى وست هام

ويبلغ ماغواير من العمر 30 عاما، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وينتهي تعاقده مع يونايتد في يونيو 2025.

وانتقل النجم الإنجليزي إلى صفوف مانشستر يونايتد في أغسطس 2019 قادما من ليستر سيتي.

ومنذ ذلك الوقت، لعب ماغواير 175 مباراة بقميص الشياطين الحمر، وسجل 5 أهداف وصنع 5.

والموسم الماضي، شهد تراجعا واضحا في دور ماغواير مع الفريق، حيث بات الخيار الخامس تقريبا، بعد رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف، وحتى الظهير الأيسر في الأصل لوك شو.