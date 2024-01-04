مبابي يزيد الغموض حول مستقبله بتصريحات جديدة
زاد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الغموض حول مستقبله، عقب التصريحات التي أطلقها بعد التتويج بالسوبر الفرنسي أمس الأربعاء.
وتوج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بفوزه على تولوز بهدفين دون رد.
وحقق فريق المدرب لويس إنريكي اللقب للمرة الـ 12 في تاريخه.
وافتتح لي كانج-إن التسجيل لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، قبل أن يضاعف كيليان مبابي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 44.
وبات مبابي الهدّاف التاريخي لباريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برينس في جميع المسابقات، برصيد 111 هدفا.
مستقبل مبابي
وعقب المباراة تحدث الدولي الفرنسي لوسائل الإعلام حول مستقبله بعدما دخل الفترة الحرة في عقده وأصبح يحق له التوقيع لأي ناد آخر دون العودة إلى ناديه.
وقال مبابي :"عام 2022 لم أعرف قراري قبل شهر مايو".
وتابع :"لم أحدد اختياري بعد ولم أقرر، لا أحد يتحدث عن وضعي داخل النادي حاليا والمهم هو الفريق".
وواصل :"لدي اتفاق مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بأن كل الأطراف محمية، المهم حاليا هو الفريق وليس مستقبلي".
وتردد أن ريال مدريد أرسل عرضا لمبابي مع بداية العام الجديد مع مهلة لمدة أسبوعين فقط، إما الموافقه على الانضمام إلى الفريق أو غلق ملف انتقاله إلى ريال مدريد للأبد.