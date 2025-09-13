logo
رد فعل مثير من مالكوم تجاه إليانا فيرنانديز حكمة مباراة الهلال والقادسية (صورة)

الحكمة إليانا فرنانديز في مباراة الهلال والقادسيةالمصدر: صحيفة الرياضية
أقدم النجم البرازيلي مالكوم، جناح الهلال السعودي، على رد فعل مثير تجاه حكمة مباراة فريقه ضد القادسية.

وتعادل الهلال مع ضيفه القادسية بنتيجة 2-2، مساء السبت، على ملعب "المملكة أرينا" بالجولة الثانية للدوري السعودي.

 وسجل ثنائية الهلال داروين نونيز وروبن نيفيز من ضربة جزاء بينما أحرز للقادسية كريستوفر باه وجوليان كينونيس.

ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي بفارق الأهداف عن القادسية صاحب المركز الثالث.

 وأدار المباراة طاقم تحكيم إسباني خوان مونويرا ويساعده خوسيه إنريكي والحكمة إليانا فرنانديز حاملي الراية بجانب فالنتين غوميز حكماً للفيديو بجانب المجري تاماش بوغنار مساعداً له.

 وحرص مالكوم على تحية الحكمة الإسبانية ومصافحتها بحرارة قبل انطلاق المباراة خاصة أنها أول حكمة تدير مباريات في دوري روشن.

مالكوم مع الحكمة إليانا فرنانديز

من هي إليانا فرنانديز؟

 وولدت إليانا فرنانديز في مدينة أوفييدو الإسبانية يوم 6 يوليو 1990، واتجهت للتحكيم وعمرها 16 عاماً فقط.

وفي عام 2022، عملت إليانا حكمة مساعدة في الدوري الإسباني "الليغا" كما شاركت بعد ذلك في إدارة عدة مباريات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات وكأس العالم تحت 20 عاماً للسيدات.

