تفاجأ بمكالمته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد أزمة أحمد فتوح

كشف مصدر عن أول رد فعل من إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، بعد أزمة تواجده مع أحمد فتوح، في أحد الحفلات، وهو ما أدى إلى عقوبات ضد ظهير أيسر الزمالك.

وكان الزمالك قد قرر تغريم فتوح وتحويله للتحقيق؛ بسبب تداول مقطع فيديو له برفقة إمام عاشور لاعب الأهلي، في أحد حفلات الساحل الشمالي في مصر.

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وقال النادي، في بيان رسمي صدر أمس السبت: "بناءً على التنسيق بين جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة، تقرر تغريم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم مبلغ مليون جنيه، مع إيقاف كافة مستحقاته، وتحويله للتحقيق بسبب مخالفته للوائح الداخلية".

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي "عقب ظهور اللاعب في مناسبة عامة دون الحصول على إذن مسبق من إدارة النادي". وفي هذا السياق، نشرت وسائل إعلام مصرية مقطعًا مصورًا يوثق مشاركة فتوح في حفل خاص بمنطقة الساحل الشمالي، مما أثار جدلًا واسعًا.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أصدر بيانًا سابقًا أفاد بمغادرة فتوح للمعسكر التدريبي للفريق بسبب مرض أحد أقاربه، مشيرًا إلى أن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي".

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رد فعل إمام عاشور

كشف مصدر مقرّب من إمام عاشور، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن اللاعب يقضي حاليًا إجازته بعد انتهاء المرحلة التأهيلية من التدريبات.

وأوضح المصدر أن عاشور يجمع بين الراحة والالتزام بالبرنامج التدريبي التأهيلي الذي يُجرى خلال فترات الإجازة، مؤكدًا أن اللاعب حريص على الحفاظ على لياقته البدنية استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف المصدر مفاجأة تعرّض لها عاشور، تتمثل في اتصالٍ غير متوقّع من أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، لدعوته لحضور حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي.

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وأشار المصدر إلى أن عاشور لا يرى أي مشكلة في تلبية الدعوة، خاصةً أن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، على علم بالأمر، مُؤكدًا أن اللاعب ليس طرفًا في الأزمة الحالية بين فتوح وإدارة نادي الزمالك.

ولفت إلى أن عاشور يُفضل البقاء بعيدًا عن أي خلافات أو صراعات، ويركّز حاليًا على استغلال إجازته بشكل مثالي قبل العودة للتدريبات المكثفة.