تلقى منتخب مصر الأولمبي ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة ضد فرنسا غداً الاثنين في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد عبور عقبة باراغواي بركلات الترجيح في ربع النهائي.

ونجح المنتخب المصري في بلوغ منافسات نصف نهائي الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه بعد دورتي 1928 و1964.

ويأمل الفراعنة في تحقيق أول ميدالية أولمبية في منافسات كرة القدم عبر تاريخ المشاركات الأولمبية.

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وأعلن الاتحاد المصري في بيان رسمي إصابة أحمد عيد ظهير أيمن منتخب مصر الأولمبي قبل ساعات من لقاء فرنسا، وتأكد غيابه عن المواجهة.

وأشار البيان الصادر عن الاتحاد المصري إلى أن أحمد عيد سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية وفقًا للأشعة التي خضع لها اللاعب في الساعات القليلة الماضية.

وتعرض أحمد عيد للإصابة في مباراة باراغواي بدور الثمانية كما تعرض الثنائي أحمد سيد "زيزو" وأسامة فيصل لإصابات عضلية في مواجهة ربع النهائي.

🚨 | محمد حمدي بدلا من أحمد عيد أمام فرنسا غدا 🇪🇬 تقرر استبدال أحمد عيد لاعب المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بزميله محمد... Posted by EFA on Sunday, August 4, 2024

وقرر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر، استدعاء محمد حمدي ظهير أيسر إنبي للانضمام للقائمة الأساسية على حساب أحمد عيد.

وتضم القائمة الاحتياطية لمنتخب مصر محمد حمدي وأحمد سيد عبد النبي والحارس محمد عبده "سيحا" ومحمد مغربي.