نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2022

احتضن مركز محمد السادس بمدينة سلا المغربية قرعة كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب في الفترة ما بين 1 و11 شباط / فبراير القادم بملاعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط وابن بطوطة في طنجة.

ويحتضن المغرب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة بعد نسخ 2013 و2014 والتي توجا بلقبهما بايرن ميونخ وريال مدريد.