نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2022
احتضن مركز محمد السادس بمدينة سلا المغربية قرعة كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب في الفترة ما بين 1 و11 شباط / فبراير القادم بملاعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط وابن بطوطة في طنجة.
ويحتضن المغرب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة بعد نسخ 2013 و2014 والتي توجا بلقبهما بايرن ميونخ وريال مدريد.
وافتتحت القرعة بكلمات لكل من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم والسويسري جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي شكر المغرب على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى وأشاد بمشوار المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 واحتلال المركز الرابع عالميا.
وتم سحب القرعة من طرف العميد السابق للمنتخب المغربي نورالدين النيبت اللاعب السابق لأندية ديبورتيفو لاكورونا الإسباني وتوتنهام الإنجليزي.
وفيما يلي نتائج القرعة
الدور التمهيدي: 1 شباط / فبراير
الأهلي (مصر) – أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا)
ربع النهائي: 4 شباط / فبراير
الوداد البيضاوي (المغرب) – الهلال (السعودية)
سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية) - الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي
نصف النهائي: 7 شباط / فبراير
فلامينغو (البرازيل) – الفائز من مباراة الوداد البيضاوي (المغرب) – الهلال (السعودية)
8 شباط / فبراير
ريال مدريد (إسبانيا) – الفائز من مباراة سياتل ساوندرز ( الولايات المتحدة الأمريكية) - الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي
المركز الثالث والنهائي: سيجرى يوم 11 شباط / فبراير