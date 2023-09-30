ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يصعق جيرونا وينتزع الصدارة
انتزع فريق ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني مرة أخرى، بعدما فاز على خصمه جيرونا، اليوم السبت، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتيليفي" في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
ورغم سيطرة جيرونا، إلا أن ريال مدريد تقدم بهدف في الدقيقة 19 عن طريق خوسيلو، بعد تمريرة رائعة من جود بيلينغهام.
وفي الدقيقة 22 تمكن تشواميني من تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، بعد متابعته لركلة ركنية، حيث سددها برأسه في الشباك.
وأنهى بيلينغهام على آمال جيرونا في إمكانية العودة بعدما سجل الهدف الثالث، في الدقيقة 72.
وطُرد ناتشو في الدقيقة 93، بعد تدخله بقوة على لاعب الخصم، حيث اكتفى الحكم ببطاقة صفراء، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتحتسب بطاقة حمراء.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 21 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 19 نقطة في المركز الثالث.