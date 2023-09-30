ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يصعق جيرونا وينتزع الصدارة

وفي الدقيقة 22 تمكن تشواميني من تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، بعد متابعته لركلة ركنية، حيث سددها برأسه في الشباك.

وأنهى بيلينغهام على آمال جيرونا في إمكانية العودة بعدما سجل الهدف الثالث، في الدقيقة 72.

وطُرد ناتشو في الدقيقة 93، بعد تدخله بقوة على لاعب الخصم، حيث اكتفى الحكم ببطاقة صفراء، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتحتسب بطاقة حمراء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 21 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 19 نقطة في المركز الثالث.