صنعت السعودية دنيا أبو طالب، بطلة التايكوندو، الحدث في أولمبياد باريس 2024، بعد فوزها على نظيرتها الإسرائيلية أفيشاي سيمبيرغ، اليوم الأربعاء، لتتأهل إلى دور الثمانية من منافسات التايكوندو تحت 49 كيلوغرامًا.

واستطاعت دنيا أبو طالب الفوز على لاعبة إسرائيل بنتيجة 2-1 خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتقدمت لاعبة إسرائيل في الجولة الأولى بنتيجة (6-2)، قبل أن تعود البطلة السعودية في النتيجة بالفوز بنتيجة (5-4) في الجولة الثانية، ثم بنتيجة (10-0) في الجولة الثالثة.

وظهرت اللاعبة الإسرائيلية، وهي تبكي عقب الخسارة، بينما ظهرت دنيا، وهي تحتفل بشكل رائع على بساط الأولمبياد.

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وكانت دنيا أبو طالب أول لاعبة سعودية تحصل على بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد بعد تأهلها من خلال التصفيات التأهيلية الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية.

وستلاقي دنيا أبو طالب في ربع النهائي، حاملة ذهبية طوكيو، التايلاندية بانيباك وونغباتاناكيت، الساعة (3:53) بتوقيت السعودية.

كانت أبو طالب دخلت في معسكرات إعدادية منذ إعلان تأهلها للأولمبياد، بدأتها بالرياض، ثم أنطاليا التركية، ثم تونس، قبل أن تصل للقرية الرياضية في باريس.

وكانت لاعبة المنتخب السعودي الواعدة عبرت عن فخرها بتلك المشاركة من خلال تصريح نشره الحساب الرسمي للجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية، حيث قالت: "فخورة بكوني أول امرأة سعودية تتأهل".

وولدت دنيا عام 1996، وبدأت رحلتها بالألعاب القتالية في عمر ثمان السنوات بدعم من والدها الذي دعمها مع شقيقها لممارسة رياضة التايكوندو.

وفي حوار لها مؤخرا مع "بي بي سي "، قالت دنيا إنها "بدأت التايكوندو حين كنت في الثامنة من عمري، ولم يكن هناك دعم مثل الآن".

واسترجعت البدايات الصعبة، موضحة: "كنت دائماً ألعب مع الصبيان، وأرتدي (آيس كاب) لأغطي شعري حتى لا أظهر أنني بنت".

واستمرت دنيا بحبها للتايكوندو، وحققت فضية الخليج عام 2019، كما حصدت ذهبية العرب عامي 2020 و2024.

وحصدت لاعبة المنتخب السعودي الواعدة برونزية آسيا في كوريا 2022، بالإضافة إلى برونزية بطولة العالم بالمكسيك 2022.

كما توجت دنيا أبو طالب كأفضل لاعبة عربية لعام 2022، وأخيرا حققت دنيا أبو طالب إنجازا تاريخيا كونها أول لاعبة سعودية تنتزع بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد عبر التاريخ.