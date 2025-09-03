الساطي يبحث عن ناد.. 4 نقاط تحوّل في مسيرة عبد الرزاق حمدالله

شهدت مسيرة عبد الرزاق حمدالله في الفترة الماضية تحولات كبيرة تنبئ بمزيد من المفاجآت وذلك بعد أن بات رسميا خارج أسوار نادي الشباب في الموسم الجديد 2025 ـ 2026.

ولعب المهاجم المغربي معظم فترات مشواره الكروي في 3 أندية سعودية وهي النصر والاتحاد والشباب مع فترة إعارة خاطفة وسريعة في نادي الهلال خلال مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية 2025 في يونيو ويوليو الماضيين.

وتغيرت وضعية حمد الله من هداف تتهافت الأندية على خدماته إلى لاعب يبحث عن فريق جديد بعدما بات غير مرغوب فيه داخل نادي الشباب وخصوصا من قبل المدرب ألغواسيل.

أخبار ذات علاقة المدرب لا يريده.. المريسل يصدم عبدالرزاق حمدالله

وأصبح مستقبل المهاجم البالغ من العمر 34 عاما غامضًا حتى الآن إذ تم استبعاده من حسابات المدرب للموسم الحالي، وهو ما دفعه للبدء في البحث عن خوض تجربة جديدة قد تحمله إلى الفريق الخامس في الدوري السعودي للمحترفين.

تحولات كبرى وأسباب عديدة

وفي الحقيقة، شهدت مسيرة عبد الرزاق حمدالله في الدوري السعودي مراحل فارقة ومؤثرة بشكل كبير على التحولات التي عاش على وقعها خصوصا في السنوات الست الماضية.

ويمكن اعتبار الخلافات التي عاشها حمدالله مع منتخب المغربي واحدة من النقاط الفارقة التي أثرت على مشواره الكروي وكانت بمثابة المنعطف الكبير في حياته الرياضية.

ويعتبر عبد الرزاق حمدالله من اللاعبين الذين يملكون مزاجا حادا إذ تسببت ركلة جزاء خلال معسكر أسود الأطلس قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا (مصر 2019) في خروجه من المنتخب.

وكان اللاعب (السابق) لنادي النصر في تلك الفترة، اعترف بعد سنوات من تلك الحادثة أنه ندم كثيرا لكونه تسبب في مشكل داخل أسوار منتخب المغرب.

وانسحب حمدالله من المعسكر بعد خلافات مع زملائه اللاعبين وخاصة فيصل فجر بسبب خلاف على تنفيذ ركلة جزاء، وقال الاتحاد المغربي آنذاك أن الإصابة سبب خروج اللاعب واستبعاده من البطولة.

مسيرة متوهجة بعد الانضمام للنصر

ورغم ما يحيط بعلاقاته بزملائه، وخصوصا في المنتخب المغربي الذي لعب له فقط 25 مباراة وأحرز 7 أهداف، فإن عبد الرزاق حمد الله عرف أوج تألقه وتوهج مسيرته عندما انضم للنصر في 2018 قادما من نادي الجيش القطري.

وتألق النجم المغربي بأداء مذهل وأهداف غزيرة مع النصر حيث خاض 77 مباراة مع الفريق في الدوري أحرز خلالها 74 هدفا محطما الرقم القياسي لأفضل هداف بالدوري.

وفضلا عن ذلك، فاز حمدالله بجائزة أفضل هداف في الدوري السعودي عام 2019 محققا رقما مذهلا حيث سجل في ذلك الموسم 34 هدفا، وهو رقم قياسي صمد بضع سنوات قبل أن يكسره كريستيانو رونالدو في 2023 ـ 2024 مضيفا هدفا واحدا عن تلك الحصيلة.

أخبار ذات علاقة 4 إشارات مثيرة.. هل دفع عبد الرزاق حمدالله ثمن الرحيل عن النصر السعودي؟

الانضمام للاتحاد: تجربة ناجحة

كان انتقال عبد الرزاق حمدالله للاتحاد قادما من النصر في بداية موسم 2021 ـ 2022 بمثابة التحدي الجديد للاعب المطلوب بشدة في ذلك الوقت بعد التوهج مع النصر.

وخاض حمدالله 66 مباراة بقميص الاتحاد في الدوري السعودي، وأحرز 52 هدفا في 3 مواسم، كما ساهم بشكل فعال في تتويج الفريق بلقب الدوري 2022 ـ 2023 في ثاني موسم له مع الفريق.

تجربة حمدلله مع الاتحاد كانت إحدى العلامات الفارقة في مسيرته الكروية إذ أحرز أيضا لقب كأس السوبر 2022 مضيفا ذلك إلى 3 ألقاب مع النصر وهي الدوري في مناسبة وكأس السوبر مرتين.

أخبار ذات علاقة كم هدفا يحتاجه كريستيانو رونالدو لتجاوز أرقام عبد الرزاق حمدالله مع النصر؟

تجربة غير موفقة في الشباب

رغم أنه أحرز الموسم الماضي 21 هدفا في 26 مباراة شارك فيها في الدوري السعودي للمحترفين، متأخرا بأربعة أهداف عن الأسطورة رونالدو، فإن تجربة عبد الرزاق حمدالله مع نادي الشباب لم تكن بالطموحات التي رسمها النجم المغربي.

ولم يتوج حمد الله بأي لقب مع الشباب، كما أنه لم يتأهل لأية مسابقة قارية أو غيرها، وأنهى الشباب الدوري في المركز السادس في 2024 ـ 2025، كما غادر سباق كأس الملك من الأدوار الأولى في حصيلة كانت مثيرة للانتقادات للاعب ولزملائه وللجهاز الفني الذي أشرف عليه في بداية الموسم التركي فاتح تريم.

ويمكن القول إن ما زاد الوضع تعقيدا في مشوار النجم المغربي انتقاله المفاجئ الصيف الماضي إلى نادي الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأخفق حمدالله في إثبات نفسه في تشكيلة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي لينهي فترة الإعارة سريعا بعد مباراتين فقط في مونديال الأندية خاض فيهما بضع دقائق.

وقبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين، بنهاية يوم 10 سبتمبر المقبل، سيواصل نجم نادي الاتحاد السابق البحث عن فريق جديد لتفادي نهاية مضطربة لمسيرته الكروية.