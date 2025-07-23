قضى يومين في الملاهي مع الفتيات.. فينيسيوس يرعب ريال مدريد

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، أثار حالة من القلق في أروقة النادي، بعد أن حوّل احتفاله بعيد ميلاده الخامس والعشرين إلى مهرجان صاخب استمر يومين في البرازيل؛ ما يطرح تساؤلات حول مدى تركيزه قبل أسابيع قليلة من العودة للتدريبات.

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"عالم فيني الخاص" في ريو

وقرر النجم البرازيلي أن ينقل احتفالاته إلى مستوى آخر، حيث أنشأ مدينة ملاه خاصة به أطلق عليها اسم "عالم بايلا فيني".

أقيم الحدث الضخم في مكان مخصص للاحتفالات يُدعى "لاجيدو" في ريو دي جانيرو، وتم إغلاقه بالكامل أمام العامة ليقتصر فقط على الأصدقاء والعائلة والضيوف الذين دعاهم اللاعب شخصيا والذين كان بينهم عدد كبير من العارضات والفتيات الحسناوت.

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بذخ لا حدود له.. من الملاهي إلى ترافيس سكوت

الحفل كان استثنائيا في تفاصيله، فعند المدخل استقبلت الضيوف لافتة مضيئة ضخمة، ليدخلوا بعدها إلى عالم خاص من اللهو والبذخ.

لم تقتصر الاحتفالات على الموسيقى والرقص، بل تضمنت ألعاب ملاه حقيقية تم تركيبها خصوصا للمناسبة، مثل لعبة البندول، ولعبة "الوعاء الدوار" التي أطلق عليها فينيسيوس اسم "السامبا"، بالإضافة إلى لعبة الجراد ذات الأذرع الدوارة.

ولم يكتف فينيسيوس بذلك، بل استضاف مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، الذي لم يكن مجرد ضيف، بل أحيا حفلات خاصة للمدعوين على مدار ليلتين.

وزاد من غرابة المشهد وجود تمثال نصفي عملاق لرأس فينيسيوس مستوحى من ألبوم ترافيس سكوت "Astroworld"، ليشرف على ساحة الاحتفال بأكملها.

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قلق في مدريد.. والعد التنازلي يبدأ

وسط كل هذا الصخب، شارك في الاحتفالات بعض زملائه في ريال مدريد مثل كامافينغا ورينير جيسوس، الذين حرصوا على الحضور.

يذكر أن هذه الاحتفالات الصاخبة تأتي خلال فترة الإجازة التي يقضيها اللاعب في وطنه، وبينما يستمتع فينيسيوس بوقته، فإن إدارة ريال مدريد تنتظر عودة الفريق للتدريبات في 4 أغسطس المقبل، على أمل أن يعود نجمها البرازيلي بكامل لياقته البدنية والذهنية، بعيدا عن أجواء الملاهي والحفلات التي لا تنتهي.