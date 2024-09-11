آخر ظهور لإيهاب جلال في ملاعب كرة القدم (فيديو)

تداول مغردون آخر ظهور للمدرب المصري إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية يوم الأربعاء.

وتوفي إيهاب جلال مدرب النادي الإسماعيلي عن عمر ناهز 57 بعد صراع مع المرض.

وتعرض إيهاب جلال لوعكة صحية شديدة في الأول من سبتمبر الجاري نقل على إثرها إلى مستشفى خاص في القاهرة لتلقي العلاج، ولكن وافته المنية.

وأُعِيد نشر فيديو للمدرب إيهاب جلال، عقب نهاية مباراة الإسماعيلي أمام زد، في نصف نهائي كأس مصر التي أقيمت يوم 28 أغسطس الماضي، وانتهت بخسارة الدراويش بهدف.

وظهر جلال كأنه يريد أن يبكي، ولكنه تمالك دموعه حتى خرج إلى غرفة خلع الملابس.

يذكر أن إيهاب جلال قد نُقل إلى المستشفى يوم الأحد 1 سبتمبر الجاري، بعد تلك المباراة، إذ أصيب بجلطة دماغية استدعت نقله الفوري من منزله لتلقي العلاج.

وأصيب جلال بجلطة في الشريان السباتي المسؤول عن تغذية الجزء الأيسر من المخ.

وأعلن النادي الإسماعيلي الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة مدربه السابق.