ظهرت في سانتياغو برنابيو.. هل تحدثت وكيلة هالاند مع بيريز حول مهاجم مانشستر سيتي؟
ظهرت رافييلا بيمينتا، وكيلة إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وعدد من نجوم كرة القدم، في ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وبراغا أمس الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وحقق ريال مدريد الفوز على براغا بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بغض النظر عن نتيجة المباراتين القادمتين له في دور المجموعات.
وأثار تواجد بيمينتا جدلًا حيث جاء ظهورها بعد ساعات قليلة من انتشار تقارير حول تراجع ريال مدريد عن التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
وسبق أن تحدثت تقارير عديدة عن وجود هالاند ضمن خطط ريال مدريد لتدعيم مركز رأس الحربة في ظل أنباء وجود شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي.
وسأل برنامج الشيرينغيتو بيمينتا ما إذا كانت تحدثت مع فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد حول هالاند أثناء وجودها في سانتياغو برنابيو، وهو ما نفته بشكل قاطع.
وقالت بيمينتا للبرنامج الأشهر في إسبانيا :"لا، لم يحدث".
مبابي
إلى ذلك، كشف برنامج الشيرينغيتو أن كيليان مبابي كان متواجدًا في مدريد أمس الأربعاء دون تحديد سبب وجوده بعد ساعات من نشر كادينا سير تقريرًا عن صرف الريال النظر حول التعاقد معه بشكل نهائي.
كان ريال مدريد أصدر بيانًا قبل أيام أكد خلاله أنه لم يفاوض اللاعب وأنه يحترم تعاقده مع باريس سان جيرمان.