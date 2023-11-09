ظهرت في سانتياغو برنابيو.. هل تحدثت وكيلة هالاند مع بيريز حول مهاجم مانشستر سيتي؟

ظهرت رافييلا بيمينتا، وكيلة إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي وعدد من نجوم كرة القدم، في ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وبراغا أمس الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد الفوز على براغا بثلاثة أهداف دون رد ليتأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بغض النظر عن نتيجة المباراتين القادمتين له في دور المجموعات.

وأثار تواجد بيمينتا جدلًا حيث جاء ظهورها بعد ساعات قليلة من انتشار تقارير حول تراجع ريال مدريد عن التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.