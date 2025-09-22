الزمالك يكشف موعد نهاية عقد جون إدوارد بشكل رسمي

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن موعد انتهاء عقد جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق الأبيض، مع النادي.

وكان الزمالك أعلن في يونيو الماضي تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي، وخلال وقت قصير قام بإبرام العديد من الصفقات المميزة للفريق الأول، مثل البرازيلي خوان ألفينا، والأنغولي شيكو بانزا، والفلسطيني عدي الدباغ، الذين قادوا الفريق لتصدر جدول الدوري المصري، حتى الآن.

وقال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية: "جون إدوار مدير رياضيّ بمعنى الكلمة وليس مدير تعاقدات، ولكن تحت إدارة مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، ونحن نسانده ونمنحه القوة لمواصلة أعماله، ولا توجد شركة تابعة له لاتخاذ القرارات ولكن نادي الزمالك هو المسؤول".

وأضاف: "اختيار جون إداورد جاء بعد عدة جلسات معه، ووضع لنا تصوره الذي كنا نحلم به، ومن مهامه أن يأتي بمدرب يقود الفريق لتنفيذ خطة اللعب الخاص بهوية الزمالك وصفقات تسانده بالإضافة إلى جلب راع للفريق".

وأوضح: "الزمالك مع جون إدوارد قام ببناء مشروع لتطوير كل جوانب الفريق وتطوير الملعب، مدته 3 سنوات وهي المدة المتبقية لمجلس الإدارة، ونحن مؤمنون بالمشروع ويجب أن نصبر عليه، فوضعنا أهدافا للموسم الأول، وأخرى للموسم الثاني، وأهدافا للموسم الثالث، ولكن إن لم تتحقق فسنقوم بتحليل كل الجوانب وندرس السلبيات والإيجابيات ويتم إعادة النظر في كل ما يحدث حينها، ولكن لا نستطيع لوم جون إدوارد على التمويل أو مثل هذه الأمور".

واختتم: "بعد جون إدوارد أصبح التنظيم وطريقة التنفيذ أفضل بمعرفة معلومات عن اللاعبين الفنية والطبية وتعيين المدرب والرؤية، لكن هذا لا يعني أن ما قبله كانت الأمور سيئة بل توجنا بالبطولات، لكن لما لا نصبح أفضل".