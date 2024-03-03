عمدة فالنسيا تهين فينيسوس جونيور (صورة)

أعادت ماريا جوزيه كاتالا، عمدة مدينة فالنسيا، نشر تغريدة تسيء إلى فينيسوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني.

وشهدت مباراة فالنسيا وريال مدريد على ملعب الميستايا إثارة بالغة، إذ عاد ريال مدريد من التأخر بهدفين إلى التعادل بهدفين لمثلهما.

وكاد ريال مدريد يخرج فائزًا لولا إطلاق الحكم خيل مانزانو صافرة نهاية المباراة قبل دخول كرة جود بيلينغهام الشباك مباشرة.

وشهدت المباراة شدًّا وجذبًا بين فينيسيوس جونيور ولاعبي وجماهير فالنسيا استمرارًا لِما حدث الموسم الماضي.