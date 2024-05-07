الهلال يهزم الأهلي ويقترب من التتويج بطلا للدوري السعودي (فيديو)

اقترب الهلال من التتويج بطلا للدوري السعودي، اليوم الاثنين، بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على الأهلي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم فراس البريكان للأهلي في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.