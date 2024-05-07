الهلال يهزم الأهلي ويقترب من التتويج بطلا للدوري السعودي (فيديو)
الهلال يقترب من نيل لقب الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه
اقترب الهلال من التتويج بطلا للدوري السعودي، اليوم الاثنين، بعد فوزه المثير بنتيجة 2/1 على الأهلي، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.
وتقدم فراس البريكان للأهلي في الدقيقة 30 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.
وتعادل ألكسندر ميتروفيتش للهلال من ضربة رأس في الدقيقة 52.
وسجل مالكوم دي أوليفيرا هدف الفوز للهلال في الدقيقة 89.
ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 86 نقطة من 30 مباراة، بفارق 14 نقطة عن النصر، مع تبقي أربع مباريات لكل منهما.
ويحتاج الهلال إلى نقطة من أربع مباريات لضمان لقب الدوري السعودي.
في حين جمدت الخسارة رصيد الأهلي عند 55 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث.