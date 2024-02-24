يبدو أنها ستحدث.. معجزة رونالدو ونجله تقترب
تحدث كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن مطالبة نجله كريستيانو جونيور له، بعدم اعتزال كرة القدم حاليا، والانتظار بضع سنوات.
ولدى المراهق البرتغالي دوافعه في ذلك؛ إذ يحلم باللعب رفقة والده في فريق واحد.
ويريد كريستيانو رونالدو جونيور اللحاق بوالده كلاعب كرة قدم محترف، بعدما التحق فعليا بفريق النصر السعودي، وحقق معه دوري البراعم تحت 13 عاما.
مؤشرات حول المعجزة
ظهر كريستيانو رونالدو في صور نشرها عبر حسابه على إنستغرام، رفقة نجله كريستيانو معلقا :"مع شريكي" وهي الصور التي ظهر خلالها الابن قويا على نهج والده.
ويبدو أن كريستيانو الصغير يرغب في الحصول على مزايا والده ذاتها، من قوة بنية وعضلات تساعده في بدء مشواره مع كرة القدم الاحترافية مبكرا.
وقبل أيام، دخل كريستيانو جونيور ملعب الأول بارك، رفقة زملائه بفريق النصر تحت 13 عاما، ليتم تكريمهم بمناسبة تتويجهم بلقب الدوري، حيث بدا الابن ليس غريبا على الملعب أو اللاعبين الكبار.
وشهدت ملاعب كرة القدم حول العالم مشاركة لاعبين صغار بعمر الخمسة عشر عاما والستة عشر عاما، كما حدث أخيرا مع لامين يامال نجم برشلونة.
ويعني ذلك أن استمرار رونالدو في التطور يقربه من تحقيق حلمه، وبالتالي معجزة لعبه مع والده في فريق واحد على أرض الملعب، ربما في غضون عام أو عامين.