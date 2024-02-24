يبدو أنها ستحدث.. معجزة رونالدو ونجله تقترب

تحدث كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن مطالبة نجله كريستيانو جونيور له، بعدم اعتزال كرة القدم حاليا، والانتظار بضع سنوات.

ولدى المراهق البرتغالي دوافعه في ذلك؛ إذ يحلم باللعب رفقة والده في فريق واحد.

ويريد كريستيانو رونالدو جونيور اللحاق بوالده كلاعب كرة قدم محترف، بعدما التحق فعليا بفريق النصر السعودي، وحقق معه دوري البراعم تحت 13 عاما.