الأولمبية الدولية ترد على مطالب حظر إسرائيل رياضياً

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن حظر إسرائيل من الألعاب الأولمبية والبارالمبية؛ بسبب الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلنت الأمم المتحدة أخيراً أن قطاع غزة تحت مجاعة حقيقية بسبب الحصار الإسرائيلي للقطاع، بخلاف القصف الجوي الذي أودى بحياة الآلاف من الضحايا ومن بينهم مئات الرياضيين الفلسطينيين.

ودعا الاتحاد النرويجي لكرة القدم بجانب رابطة مدربي كرة القدم الإيطالية باتخاذ قرار حاسم من جانب الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" بحظر إسرائيل من كرة القدم الدولية، كما أن العديد من فرق بطولة الدوري الأوروبي أبدت رغبتها في عدم مواجهة مكابي تل أبيب في إسرائيل.

ورغم هذه الاعتراضات، أكدت اللجنة الأولمبية في بيانها أنها ملتزمة بالسماح لإسرائيل بالمشاركة في الفعاليات الرياضية الأولمبية.

وقالت اللجنة إن الفرق التي تمثل إسرائيل وفلسطين معترف بها وما زالت تتمتع بحقوق متساوية، كما أن هناك فرقًا شاركت من البلدين في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة (باريس 2024) وكان الرياضيون يعيشون بسلام تحت سقف واحد في القرية الأولمبية.

ورفضت الأولمبية الدولية اتخاذ أي قرار بشأن حظر إسرائيل، بحسب البيان الصادر عن اللجنة.

وطالب لاعب الكريكيت الأسترالي عثمان خواجة بموقف رادع ضد الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، خاصة على صعيد الرياضيين.