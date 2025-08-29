بعد رحيل أمين عدلي.. باير ليفركوزن ينقض على نجم مغربي جديد

حسم الدولي المغربي إلياس بن صغير، لاعب خط وسط موناكو الفرنسي، وجهته بشكل شبه رسمي بعد تكهنات حول مستقبله مع فريق الإمارة في ضوء اهتمام عديد الأندية بخدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت تقارير قريبة من الدوري الألماني بأن بن صغير سيوقع في الساعات المقبلة مع باير ليفركوزن بعد التوصل إلى اتفاق تام بين اللاعب وفريقه الحالي من جهة وليفركوزن من جهة ثانية.

ووفقا لما أورده الصحفي الإنجليزي في شبكة "سكاي سبورتس"، فلوريان كلاتينبرغ، أتم نادي باير ليفركوزن الألماني، صفقة الدولي المغربي إلياس بنصغير.

وأضاف كلاتينبرغ أن "الإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات القليلة القادمة".

وأشار المصدر ذاته إلى أن مساء اليوم الجمعة، إلى أن ليفركوزن اتفق مع نادي الإمارة موناكو، على جميع تفاصيل الصفقة، التي ستُكلف الفريق الألماني مبلغ 30 مليون يورو.

وسيكون إلياس بن صغير نجما مغربيا جديدا في باير ليفركوزن بعد أيام قليلة من رحيل مواطنه أمين عدلي عن بطل ألمانيا 2023 ـ 2024 نحو بورنموث الإنجليزي.

وشارك بن صغير في 33 مباراة في الدوري الفرنسي مع موناكو في الموسم الماضي وأحرز 6 أهداف بجانب 3 تمريرات حاسمة.