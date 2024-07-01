نجم الترجي التونسي يرفض العودة ويتمسك بوجتهه الجديدة

وبالتوازي مع ذلك قالت مصادر قريبة من المهاجم الجزائري إنه أعلن لمسؤولي الترجي التونسي عن رغبته في فسخ العقد الذي يربطه بالفريق حتى يونيو 2025، ذلك بهدف الانتقال إلى صفوف الرجاء بشكل نهائي.

وأضافت أن طلب بن عياد فك الارتباط يأتي من رغبة مسؤولي الرجاء الذين اقترحوا على الجزائري فسخ عقده قبل الاتفاق معه على توقيع عقد جديد لمدة موسمين.

وكان الترجي التونسي فرط في فبراير 2024 في بن عياد إلى الرجاء البيضاوي المغربي حتى نهاية الموسم، وذلك حتى يتسنى له تسجيل لاعبين أجانب جدد حيث وقع مع كل من المهاجم الكونغولي أندري بوكيا ومتوسط الميدان الطوغولي روجي آهولو بعقدين يمتدان حتى يونيو 2026.

وقبل مواجهة الجيش الملكي اليوم الإثنين في نهائي كأس العرش في المغرب، سيكون بن عياد ورفاقه أمام فرصة التتويج بالثنائي وذلك بعد أسبوعين تقريبا على إحراز لقب الدوري بعد منافسه شديدة على التتويج استمرت حتى الجولة الأخيرة مع غريمهم اليوم في نهائي الكأس، فريق الجيش.

وانتقل رياض بن عياد إلى الترجي التونسي في يوليو 2022، لكنه لم ينجح في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية قبل أن يتعرض لإصابة في الأربطة المتقاطعة أجبرته على الغياب ليعيره الترجي بمجرد عودته إلى الملاعب لنادي الرجاء.

وأعاد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما اكتشاف نفسه عندما ساهم بشكل فعال في تتويج الرجاء البيضاوي بلقب الدوري المغربي وبلوغه نهائي كأس العرش.