إنزاغي يأمر الهلال بضم نجم ليفربول

دخل نادي الهلال السعودي على خط مفاوضات التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، بناءً على توصية مباشرة من المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي يرى أنه البديل الأمثل في حال تعثرت صفقة فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي.

أوسيمين، الذي سبق أن رفض عرضًا ماليًا ضخمًا من الهلال قُدّر بـ40 مليون يورو سنويًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، رفض أيضا الانضمام إلى الهلال هذا الصيف.

وتسعى إدارة الهلال، للتعاقد مع مهاجم قوي، لتعويض فشل صفقة أوسيمين.

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نجم ليفربول على رأس القائمة

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال تواصلت رسميًا مع نظيرتها في ليفربول لاستكشاف إمكانية انتقال داروين نونيز خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي الفريق لتحديد هوية مهاجمه الأجنبي قبل انطلاق المنافسات الموسم المقبل.

وانضم داروين نونيز إلى ليفربول في صيف 2022 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، في صفقة قياسية بلغت 85 مليون جنيه إسترليني، ليكون الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

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وخلال مسيرته مع "الريدز"، شارك نونيز في صنع 66 هدفًا بين تسجيل وصناعة، مؤكدًا مكانته كواحد من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي، رغم بعض التقلبات في أدائه.

ويسعى الهلال إلى تدعيم خط هجومه بصفقة نوعية تماشيًا مع خطته الطموحة للسيطرة على البطولات المحلية والقارية، خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان السابق، في إطار تعزيزات شاملة تهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة بأعلى المستويات.

وقالت تلك التقارير إن التفاوض مع نونيز، جاء بطلب شخصي من المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي

وفي تطور مفاجئ، دخل نادي ميلان على خط المنافسة، مقدّمًا عرضًا رسميًا إلى ليفربول بقيمة 60 مليون يورو لضم نونيز، مما يضع الهلال في مواجهة مباشرة مع أحد عمالقة الدوري الإيطالي للحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا.