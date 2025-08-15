هبوط طائرة ترامب في ألاسكا قبيل اجتماعه مع بوتين

logo
رياضة

عمرها 37 عاما.. وفاة صادمة لبطلة كمال أجسام شهيرة

عمرها 37 عاما.. وفاة صادمة لبطلة كمال أجسام شهيرة
بطلة كمال الأجسام الأمريكية هايلي ماكنيفالمصدر: فوكس نيوز
إرم نيوز
إرم نيوز
15 أغسطس 2025، 5:19 م

توفيت بطلة كمال الأجسام الأمريكية هايلي ماكنيف عن عمر يناهز 37 عامًا، في حادثة وُصفت بأنها "مفاجئة وصادمة"، وفق ما ذكره نعي نُشر على موقع Boston الذي أعلن خبر وفاتها.

أخبار ذات علاقة

"هالك النساء".. مقـتل بطلة كمال الأجسام الكولومبية زونيلدا (فيديو إرم)

"هالك النساء".. مقـتل بطلة كمال الأجسام الكولومبية زونيلدا (فيديو إرم)

 

وكتب مدرب كمال الأجسام ديف بالومبو عبر إنستغرام: "أشعر بالحزن لرحيل هايلي ماكنيف، غادرتنا مبكرًا جدًا، كانت ذكية وموهوبة ولديها إمكانات هائلة. كنت فخورًا بأن أكون صديقها".

وكشف الموقع أن وفاة هايلي ماكنيف كانت طبيعية، ولم تكن بسبب أي حادث عارض.

والدها، ديف ماكنيف، قال في تصريح لمجلة People إن هايلي "كانت شعاع نور في هذا العالم، وطاقة لا تنتهي إصرارًا على تحقيق أي هدف تسعى إليه". 

وأضاف: "اختارت كمال الأجسام واللياقة وحققت أعلى النجاحات الممكنة. أحبتنا كثيرًا، ونحبها ونفتقدها بجنون".

 

efabd821-f6e9-4f3d-b550-f0015f513298

 

 

 

1a3583f2-670d-4edd-967a-91a3937af72a

 

 

 

eea58fd6-e56d-47e6-890b-8cf2114dc670

 

أخبار ذات علاقة

يشبه أبطال كمال الأجسام.. تحوّل بدني مذهل لنجم برشلونة (صورة)

يشبه أبطال كمال الأجسام.. تحوّل بدني مذهل لنجم برشلونة (صورة)

 

مسيرة رياضية متميزة

ماكنيف، المولودة في كونكورد بولاية ماساتشوستس، تخرجت في مدرسة كونكورد-كارلايل الثانوية وجامعة ماساتشوستس أمهيرست. 

وبرزت في رياضة كمال الأجسام خلال العقد الأول من الألفية، وحصدت ألقابًا على مستوى ولايتي ماريلاند وديلاوير.

كما ظهرت عام 2005 في الفيلم الوثائقي "Raising the Bar" الذي تناول عالم اللعبة، وقالت فيه: "السعي لأن أكون ضخمة لن ينتهي أبدًا، لا يوجد حد، وأتمنى أن يأتي يوم أنظر فيه للمرآة وأقول: نعم، أنا ضخمة".

 

 

بعد إنهاء مسيرتها في اللعبة، قررت ماكنيف دراسة علم النفس على مستوى الدراسات العليا. 

ومن المقرر أن تقيم عائلتها مراسم تأبين يوم السبت، وطلبت من الحاضرين التبرع لمصلحة التحالف الوطني للصحة النفسية تكريمًا لها.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC