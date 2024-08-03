أشار أحد مشجعي لعبة السباحة المتحمسين بشكل غريب إلى أن ملكة حمام السباحة أريارن تيتموس حصلت على ميزة غير عادلة على منافسيها في الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024"، من خلال أظافرها ذات اللون الأصفر.

وفازت بطلة السباحة الأسترالية بالفعل بالميدالية الذهبية في سباق التتابع 4 × 200 متر حرة وسباق 400 متر حرة، فضلاً عن فقدانها الميدالية الذهبية بسباق 200 متر حرة بصعوبة بالغة، والتي انتزعتها منها زميلتها في الفريق مولي أوكالاغان.

تملك تيتموس الآن أربع ميداليات ذهبية أولمبية باسمها بشكل عام، لكن هذا لم يمنع بعض مشجعي السباحة من الادعاء بأن أظافرها كانت الفارق بين نجاحها وفشلها، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

وسأل أحد المشجعين: "كيف يمكن السماح بمثل تلك الأظافر في المنافسات؟ لقد رأى الجميع كم أن السباقات نتائجها قريبة من بعضها البعض".

واتفق عدد لا بأس به من المتابعين على أن تيتموس حصلت على معاملة خاصة، وكتب أحدهم: "تلك الأظافر تعمل مثل المجاديف، وتمنحها ميزة غير عادلة"، بينما خالفه متابع آخر: "أنا أحب تلك الأظافر، باللون الذهبي مثل الميداليات التي تملكها".

ذهب الرأي العام بين الجماهير إلى أن تيتموس حرة في المنافسة بأظافر طويلة أو صناعية إذا ما أرادت ذلك، مستبعدين أن يكون لذلك تأثير على حصولها على ميداليتين ذهبيتين في باريس.

يأتي هذا في ظل عدم وجود قاعدة واضحة في قواعد لعبة السباحة تمنع أي متنافس من إطالة أظافره.

وحصلت تيتموس على بعض التعاطف أيضًا، فقد كتب أحد المشجعين: "عندما تبدأ في تلقي الاتهامات أنك غشاش، فهذا لأنك جيد للغاية".

ولم تتردد السباحة البالغة من العمر 23 عامًا عندما سئلت عما إذا كانت تشعر بخيبة أمل لعدم تحطيم رقمها القياسي العالمي بعدما حصلت على الميداليات الذهبية في سباق 400 متر حرة مرتين متتاليتين، كما انتقدت الأوضاع في القرية الأولمبية في باريس.

وقالت في مقابلة صحفية: "ربما لم يكن هذا هو الوقت لتحطيم الرقم، لكن العيش في القرية الأولمبية يجعل من الصعب تقديم أداء جيد".

يذكر أن تيتموس كانت قد حصدت ذهبيتين في أولمبياد طوكيو، الأولى لـ400 متر حرة والثانية لـ200 متر حرة.