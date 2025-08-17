بعد شكوى الأهلي والزمالك.. قرار رسمي تجاه "فضيحة أرضية" استاد القاهرة

اتخذ المسؤولون في مصر قرارًا رسميًا بشأن أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد سلسلة من الشكاوى المقدمة من جانب قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونادي الزمالك، بالإضافة إلى أندية أخرى.

وكانت أرضية الملعب قد تعرضت لانتقادات حادة خلال الجولتين الأولى والثانية من الدوري المصري الممتاز، حيث ظهرت بها "حفر" واضحة، في مشهد وُصف بـ"المخزي"، ما أثار تساؤلات حول جودة الصيانة رغم إغلاق الملعب لفترة طويلة قبل إعادة افتتاحه.

وكشفت مصادر مطلعة عن تقديم جميع الأندية التي تخوض مبارياتها على أرضية الاستاد شكاوى رسمية؛ بسبب سوء حالة الملعب، وكان أبرزها شكاوى النادي الأهلي والزمالك.

مواجهة الأزمة

هذه الشكاوى دفعت هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، إلى التواصل مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، لبحث حلول عاجلة.

ووفقًا للقرار المتخذ، يتم التوجه حاليًا إلى إغلاق استاد القاهرة لمدة 10 أيام لإجراء عمليات صيانة عاجلة لأرضية الملعب، على أن يعود للخدمة يوم 30 أغسطس الجاري.

وسيكون استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراتي الأهلي وبيراميدز، ثم وادي دجلة والزمالك في الأسبوع الخامس من منافسات الدوري المصري.