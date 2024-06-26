صفقات من العيار الثقيل.. بشرى سارة للاتحاد والهلال والنصر والأهلي

كشفت تقارير صحفية عن انتظار أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إبرام صفقات من العيار الثقيل في موسم الانتقالات الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" نقلا عن مصدر أوروبي خاص، أن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب في الدوري السعودي، يسعون إلى الحصول على موافقات من البرتغالي رافائيل لياو، لاعب فريق ميلان الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي كيفين دي بروين، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان الإيطالي، للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصدر رفض التصريح بأسماء الأندية السعودية التي سيذهب إليها النجوم الأربعة، مكتفيًا بقوله: "يبدو أن الأندية ستُحدد لاحقًا بعد الحصول على موافقات اللاعبين".