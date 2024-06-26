صفقات من العيار الثقيل.. بشرى سارة للاتحاد والهلال والنصر والأهلي
كشفت تقارير صحفية عن انتظار أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إبرام صفقات من العيار الثقيل في موسم الانتقالات الجاري.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" نقلا عن مصدر أوروبي خاص، أن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب في الدوري السعودي، يسعون إلى الحصول على موافقات من البرتغالي رافائيل لياو، لاعب فريق ميلان الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي كيفين دي بروين، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان الإيطالي، للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصدر رفض التصريح بأسماء الأندية السعودية التي سيذهب إليها النجوم الأربعة، مكتفيًا بقوله: "يبدو أن الأندية ستُحدد لاحقًا بعد الحصول على موافقات اللاعبين".
وربطت تقارير أخيرا بالفعل بين الهلال، والبرتغالي لياو، فيما ارتبط اسم فان دايك، والبلجيكي دي بروين بنادي النصر، الذي يسعى إلى تغيير ثلاثة لاعبين في قائمة الموسم الماضي.
ويرتبط لياو بعقد مع ميلان الإيطالي، حتى يونيو 2028 ولديه 175 مليون يورو، كشرط جزائي في عقده.
وسبق أن لعب لياو تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، مع سبورتنغ لشبونة في موسم 2017-2018.
أما كيفن دي بروين فقد فتح بالفعل الباب أمام إمكانية انتقاله لأحد أندية دوري روشن السعودي، وذلك مع بقاء عام على انتهاء تعاقده مع نادي مانشستر سيتي.
ويميل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما لقبول تجربة جديدة في مسيرته الكروية، إذ أكد أنه يناقش وجهته المقبلة مع زوجته.
وكان دي بروين انضم لصفوف مانشستر سيتي في 2015 وتوج مع الفريق بـ15 لقبا، ويعتبر على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي خط الوسط بجيله.
ويضم الدوري السعودي مجموعة من زملاء دي بروين السابقين في مانشستر سيتي مثل رياض محرز، وإيمرك لابورت، بالإضافة إلى زميله في المنتخب يانيك كاراسكو.
وقد يكون لاوتارو مارتينيز حلا مثاليًا لخط هجوم الأهلي، كما لن يخرج غريمه الاتحاد من المنافسة على اللاعب وعلى دي بروين أيضا.