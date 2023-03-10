الدوري الأوروبي.. تعادل آرسنال أمام لشبونة.. وروما ينتصر على ريال سوسيداد.. مانشستر يونايتد يكتسح ريال بيتيس

وأجرى ميكل أرتيتا مدرب آرسنال ستة تغييرات على الفريق الذي انتزع الفوز 3-2 في اللحظات الأخيرة أمام بورنموث، بمنحه المهاجم ريس نيلسون فرصة المشاركة منذ البداية وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة لفرصة الظهور الأول للمدافع ياكوب كيفيور.

وسيطر الضيوف على المراحل الأولى من اللقاء وتقدموا في الدقيقة 22 من خلال ضربة رأس من وليام ساليبا من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية، لكن سبورتنغ عادل النتيجة بعدها بنحو 12 دقيقة عندما سجل المدافع غير المراقب جونكالو إيناسيو من ضربة رأس إثر ركلة ركنية.

وأشعل هدف إيناسيو حماس مشجعي سبورتنغ ورد فريقهم بالتقدم في الدقيقة 55 عندما سدد باولينيو الكرة عقب ارتدادها إليه بعد أن أنقذ الحارس مات تيرنر تسديدة من مسافة قريبة من بيدرو جونكالفيس، عقب عمل جيد من ماركوس إدواردز اللاعب السابق في أكاديمية توتنهام هوتسبير.

وكافح آرسنال ليحقق التعادل، وهو ما حدث بعد خطأ من هيديماسا موريتا، الذي انتهت محاولته لإبعاد كرة عرضية من جرانيت تشاكا بأن تسكن الكرة شباكه.

وبذلك تأجل حسم التأهل بين الفريقين إلى مباراة الإياب، التي ستجرى على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس القادم، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز من أجل حجز بطاقة الترشح لدور الثمانية في المسابقة القارية.