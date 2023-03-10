الدوري الأوروبي.. تعادل آرسنال أمام لشبونة.. وروما ينتصر على ريال سوسيداد.. مانشستر يونايتد يكتسح ريال بيتيس
أنقذت النيران الصديقة فريق آرسنال الإنجليزي من الخسارة أمام مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وقادته للتعادل معه 2 - 2، يوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وأجرى ميكل أرتيتا مدرب آرسنال ستة تغييرات على الفريق الذي انتزع الفوز 3-2 في اللحظات الأخيرة أمام بورنموث، بمنحه المهاجم ريس نيلسون فرصة المشاركة منذ البداية وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة لفرصة الظهور الأول للمدافع ياكوب كيفيور.
وسيطر الضيوف على المراحل الأولى من اللقاء وتقدموا في الدقيقة 22 من خلال ضربة رأس من وليام ساليبا من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية، لكن سبورتنغ عادل النتيجة بعدها بنحو 12 دقيقة عندما سجل المدافع غير المراقب جونكالو إيناسيو من ضربة رأس إثر ركلة ركنية.
وأشعل هدف إيناسيو حماس مشجعي سبورتنغ ورد فريقهم بالتقدم في الدقيقة 55 عندما سدد باولينيو الكرة عقب ارتدادها إليه بعد أن أنقذ الحارس مات تيرنر تسديدة من مسافة قريبة من بيدرو جونكالفيس، عقب عمل جيد من ماركوس إدواردز اللاعب السابق في أكاديمية توتنهام هوتسبير.
وكافح آرسنال ليحقق التعادل، وهو ما حدث بعد خطأ من هيديماسا موريتا، الذي انتهت محاولته لإبعاد كرة عرضية من جرانيت تشاكا بأن تسكن الكرة شباكه.
وبذلك تأجل حسم التأهل بين الفريقين إلى مباراة الإياب، التي ستجرى على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس القادم، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز من أجل حجز بطاقة الترشح لدور الثمانية في المسابقة القارية.
روما يُكرم وفادة ريال سوسيداد بثنائية
وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، حقق روما فوزا ثمينا 2 - صفر على ريال سوسيداد الإسباني، ليقترب فريق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو بشدة من التأهل للدور المقبل.
افتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 13، فيما تكفل الألباني ماراش كومبولا بإحراز الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 87.
وأصبح يكفي روما، الذي توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، الخسارة بفارق هدف واحد في لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب منافسه يوم الخميس القادم، لاستكمال مشواره في الدوري الأوروبي.
مانشستر يونايتد يغسل أحزانه ويكتسح ريال بيتيس برباعية
تخلص مانشستر يونايتد من "محنة" خسارته التاريخية صفر - 7 أمام مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق فوزا كبيرا 4 - 1 على ضيفه ريال بيتيس الإسباني يوم الخميس في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.
وعلى ملعب (أولد ترافورد)، افتتح ماركوس راشفورد التسجيل مبكرا لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، لكن أيوزي بيريز أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 32.
وفي الشوط الثاني، أضاف أنتوني الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 52، قبل أن يضيف زميلاه البرتغالي برونو فيرنانديز والهولندي فاوت فيخهورست الهدفين الثالث والرابع للفريق الإنجليزي في الدقيقتين 58 و83 على الترتيب.
ويأتي هذا الانتصار الكبير، ليخفف "نسبيا" من حالة الإحباط التي سيطرته على محبي مانشستر يونايتد من الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق على ملعب (آنفيلد) في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي.
وبات يكفي مانشستر يونايتد الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي تجرى بمدينة إشبيلية الإسبانية يوم الخميس القادم، من أجل مواصلة حملته نحو التتويج باللقب القاري.
يوفنتوس يكتفي بهدف في شباك فرايبورغ
واكتفى يوفنتوس بتحقيق انتصار باهت 1 - صفر على فرايبورغ، حيث جاء هدف اللقاء الوحيد بواسطة نجمه الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا في الدقيقة 53.
وفرض التعادل الإيجابي 1 - 1 نفسه على لقاء شاختار دونيتسك مع فينورد روتردام، حيث تقدم الفريق الأوكراني بهدف عبر ياروسلاف راكيتسكي في الدقيقة 79، غير أن أزفيال بولود أحرز هدف التعادل في الدقيقة 88.
وتقدم إشبيلية خطوة لا بأس بها نحو بلوغ دور الثمانية أيضا، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على فنربخشة.
وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق خوان جوردان وإيريك لاميلا في الدقيقتين 56 و85 على الترتيب.
وفي ألمانيا، كاد فريق رويال يونيون البلجيكي أن يصدم أونيون برلين، الذي يحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الألماني، والذي كان عليه أن يقاتل لتحقيق التعادل 3-3 بعد أن تراجع ثلاث مرات في النتيجة.
وفي ألمانيا أيضا، فاز باير ليفركوزن على فرنسفاروش المجري 2-صفر بفضل هدفي كريم دميرباي وإدموند تابسوبا.