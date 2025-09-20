هدف لم يحتسب.. سيد عبد الحفيظ يشن هجوما على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق للنادي الأهلي المصري، انتقادات لاذعة إلى حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على أرضية استاد القاهرة، في إطار لقاءات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 26 عن طريق محمود حسن "تريزيغيه"، بعدما راوغ داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية على يسار حارس المرمى محمد بسام.

وفي الدقيقة 56 شهدت المباراة حالة مثيرة للجدل بعد تسديدة "تريزيغيه" على مرمى محمد بسام، وطالب لاعبو الأهلي حكم المباراة باحتساب هدف بداعي تخطي الكرة خط المرمى.

بهذه النتيجة، يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد الأهلي بالمركز العاشر، ولديه 9 نقاط.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لم يُحتسب له هدف صحيح، والكرة مرت بالطبع من تحت يد حارس سيراميكا وكانت واضحة في الفيديو، ولا أفهم ما مشكلة حكام (الفار)، وهناك كرة أخرى للأهلي الأولى لطاهر محمد طاهر وممكن تحتسب ركلة جزاء، وحكم (الفار) طارق مجدي كأنه مكتوب على الأهلي في قائمته، وكان متواجدا في مباراة المحلة منذ أسبوعين أيضا، وهذا أمر غريب".

وتابع: "الحكم المفروض يكون لديه مسطرة واحدة، ولا يعود للفار في كرة ما والأخرى لا".

وينتظر الأهلي، في مباراته المقبلة فريق حرس الحدود، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.