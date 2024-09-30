الزمالك يعلن تطورات "علاقته الأبدية" بنجم الفريق

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن آخر التطورات الخاصة بمفاوضات النادي مع أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأبيض، من أجل تمديد تعاقده، بعدما استقر اللاعب على البقاء ضمن صفوف الفريق ورفض العروض التي وصلت إليه الفترة الماضية، وكان أبرزها من الدوري السعودي.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يوم الجمعة الماضي.

وقال حسام المندوه، في تصريحات تلفزيونية: "سوق انتقالات الزمالك لم يغلق، سنبرم بعض الصفقات في الفترة المقبلة".

وعن مكافأة الفوز بالبطولة، أشار: "ستحل جزءًا من مشاكل الزمالك، لكن المشاكل ضخمة، لكنه فوز معنوي ومادي جيد".

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وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وعن مفاوضات النادي لتجديد عقد "زيزو"، شدد: "اللاعبون على قلب رجل واحد وحديث محمد عواد، حارس الفريق، عن استعداد اللاعبين لدفع الأموال لاستمرار زيزو مع الزمالك يدل على أنه مرتبط بالزمالك، ولا يوجد نقاش في ذلك وقريبًا سنحسم الأمر معه، ونراهن على حبه للنادي".

وتابع: "زيزو من رموز النادي ومسألة تجديده أمر مهم جدًّا، وأمامنا بطولة مقبلة وهي السوبر المصري، ولا نريد تشتيت أذهان اللاعبين، ونؤكد أن العلاقة بين زيزو والزمالك علاقة ارتباط كاثوليكي غير قابل للنقاش، سنبدأ التفاوض على تجديد عقد البطولة المقبلة لكي ننهي هذا الملف".

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وكان حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علق بدوره على هذا الملف، قائلًا في تصريحات إذاعية: "أحمد سيد زيزو لاعب مميز، وأقول للجميع دعونا نعمل بشكل جيد، وأقول للجماهير إننا نعمل على امتلاك فريق متكامل ولا داعي للقلق".