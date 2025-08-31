"هذا وقت الشامتين".. زيزو يعتذر لجماهير الأهلي برسالة قوية (صورة)

وجّه أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الأهلي المصري، رسالة إلى جماهير فريقه بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية دون رد مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المحلي.

وانضم زيزو إلى الأهلي يوم 6 يونيو الماضي في صفقة مدوية عقب نهاية عقده مع الزمالك.

وكتب زيزو عبر حسابه بموقع إنستغرام: "جماهير الأهلي العظيمة.. أعرف أن هذا وقت للشامتين خصوصاً أنها فرصة لا تأتي كثيراً ولن تتكرر مرة أخرى إن شاء الله".

وأضاف: "لذلك إن الاعتذار واجب علينا، فقد شعرنا جميعاً بالذنب وبالتقصير تجاهكم في النتائج الأخيرة التي لم تكن على مستوى طموحاتكم ولا تليق بمكانة نادينا الكبير.. لقد قصرنا في حق أنفسنا أولاً ثم في حقكم أنتم الذين لم تبخلوا يوماً بالدعم والوفاء".

وتابع: "أعترف أن ما قُدم لا يليق بروح الأهلي ولا بتاريخكم المشرف، وأن ما حدث ترك في نفوسنا جرحاً عميقاً كما ترك في نفوسكم ألماً وغضباً، لكن الفرق العظيمة لا تقاس بما تتعرض له من عثرات، بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لم يعرف يوماً طعم الاستسلام".

وقدم زيزو وعداً بعدم تكرار التقصير قائلاً: "المرحلة القادمة ستشهد عودة الأهلي إلى موقعه الطبيعي في الصدارة، منافساً على كل بطولة، مصدراً للفخر دائماً وأبداً."

وأتم قائلاً: "ارتداء قميص الأهلي أمانة عظيمة، وأقسم أن أبذل كل ما أملكه من جهد وتضحية حتى نعيد نادينا الكبير وأفراحه بكم إلى مكانته، فأنتم السند والداعم في كل الأوقات. نلتقي إن شاء الله في آخر السنة ونحن نحتفل بجميع البطولات.. الأهلي فوق الجميع".