ميسي يسجّل ويصنع في فوز إنتر ميامي على سياتل في الدوري الأمريكي (فيديو)

سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا وصنع آخر ليقود إنتر ميامي إلى الفوز على سياتل ساوندرز 3-1، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأربعاء، في مباراة بالدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) أعادت للأذهان نهائي كأس الدوريات الذي انتهى بشجار جماعي.

النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عامًا، الذي تألق مع برشلونة وقاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، صنع الهدف الأول للإسباني جوردي ألبا في الدقيقة الـ12، ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ41، ليمنح ميامي تقدمًا 2-0 في الشوط الأول من المواجهة الثأرية.

وفي الدقيقة الـ52 عزز الأمريكي إيان فراي النتيجة بهدف ثالث لميامي، قبل أن يقلص المكسيكي أوبيـد فارغاس الفارق لسياتل في الدقيقة الـ69.

وكان ساوندرز اكتسح ميامي 3-0 في 31 أغسطس الماضي بنهائي كأس الدوريات في سياتل، وهي المباراة التي انتهت بعراك جماعي بين لاعبي الفريقين، وشهدت قيام مهاجم ميامي لويس سواريز بالبصق على أحد أعضاء الجهاز الفني لسياتل.

سواريز، الذي اعتذر قبل أسبوعين، عوقب بالحرمان من المشاركة في نسخة 2026 من كأس الدوريات، إلى جانب إيقافه ثلاث مباريات في الدوري الأمريكي بسبب تصرفه، المهاجم الأوروغوياني قضى مباراته الثانية من الإيقاف في مواجهة الإياب أمام سياتل.

وكان إنتر ميامي تراجع إلى المركز الثامن في القسم الشرقي عقب خسارته 3-0 أمام تشارلوت، الأحد الماضي، لكنه بعد فوزه على سياتل رفع رصيده إلى 49 نقطة من 14 انتصارًا و6 هزائم و7 تعادلات، ليتقدم إلى المركز الخامس في الشرق ويصبح على بعد ثماني نقاط فقط من "المتصدر" فيلادلفيا، مع امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة.

أما ساوندرز، فقد تجمد رصيده عند 45 نقطة من 12 فوزًا و8 هزائم و9 تعادلات، ليحتل المركز الرابع في القسم الغربي، متقدمًا بنقطة واحدة فقط على لوس أنجلوس إف سي.