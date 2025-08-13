"القسط وصل".. كولومبوس كرو يطمئن الأهلي حول أزمة وسام أبو علي

طمأن نادي كولومبوس كرو الأمريكي نظيره الأهلي المصري بشأن إتمام إجراءات ضم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأحمر السابق، بعد فترة شهدت العديد من الشائعات بشأن فشل انتقال اللاعب للدوري الأمريكي.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

أخبار ذات علاقة أول تعليق من وسام أبو علي حول الانتقال إلى الزمالك (فيديو)

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري يهدد كولومبوس الأمريكي بسبب وسام أبو علي

ولم يسافر اللاعب خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم حصوله على التأشيرة.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي المصري لـ"إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، إن "نادي كولومبوس كرو الأمريكي أرسل أول قسط للنادي الأهلي الخاص بشراء عقد وسام أبو علي في الميركاتو الحالي".

وأضاف: "اللاعب بدوره سيصل إلى أمريكا بعد حصوله على التأشيرة اللازمة خلال الساعات المقبلة".

وتابع المصدر: "الأمور انتهت تمامًا واللاعب سينتظم في تدريبات فريقه الأمريكي المنضم إليه حديثًا".

أخبار ذات علاقة وسام أبو علي يرد على أنباء رحيله عن كولومبوس الأمريكي

وألمح حساب نادي كولومبوس كرو إلى سفر وسام بعد نشر صورة لطائرة، وكتب من "القاهرة إلى كولومبو، وسام في طريقه، الأمر يتعلق ببعض الوقت الآن".

وقد يخوض وسام مباراته الأولى مع كولومبوس كرو، يوم الأحد المقبل، ضد تورونتو.

ويحتل كولومبوس كرو حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

وحقق الفريق لقب الدوري الأمريكي 3 مرات من قبل آخرها في 2023، ولقب كأس أمريكا مرة وحيدة.

ويعد كولومبوس كرو بطل لقب كأس الدوريات وهي البطولة التي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي معًا.