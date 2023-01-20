وزيرة الرياضة الفرنسية: نويل لوغريت أخفق تماما

قالت وزيرة الرياضة الفرنسية اليوم الجمعة إن رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم نويل لوغريت، الذي يخضع للتحقيق في مزاعم توجيه إهانات وتحرش جنسي وتوقف عن مهام منصبه في ظل انتقادات لقيادته، أخفق تماما في القيام بواجبه في تمثيل الاتحاد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في مزاعم تحرش ضد لوغريت، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة.