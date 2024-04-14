سنذهب إلى الحرب.. تشافي يتوعد باريس سان جيرمان

توعد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، نظيره باريس سان جيرمان، قبل مباراتهما المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

وبعد الفوز على باريس سان جيرمان 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، انتعشت آمال بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2019.

وحقق فريق برشلونة الفوز بهدف دون رد على حساب نظيره قادش، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أتمنى لقادش كل التوفيق، إذا لعبوا بهذه الطريقة سيكون لديهم فرصة لإنقاذ أنفسهم".