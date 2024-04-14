سنذهب إلى الحرب.. تشافي يتوعد باريس سان جيرمان
توعد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، نظيره باريس سان جيرمان، قبل مباراتهما المقبلة في دوري أبطال أوروبا.
وبعد الفوز على باريس سان جيرمان 3-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، انتعشت آمال بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2019.
وحقق فريق برشلونة الفوز بهدف دون رد على حساب نظيره قادش، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.
وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أتمنى لقادش كل التوفيق، إذا لعبوا بهذه الطريقة سيكون لديهم فرصة لإنقاذ أنفسهم".
وأضاف: "جواو فيليكس مرتاح، نعطيه بعض المساحة لاستغلال موهبته. هدف عظيم وصنعه بنفسه، قام بعمل رائع، نحن نلعب ونُنافس من أجل لقب الليغا، أرى اللاعبين جائعين ولديهم التزام كبير".
وتابع: "لقد عانينا لكننا حصلنا على 3 نقاط في غاية الأهمية، لقد اتخذنا خطوة الى الأمام، يوم الثلاثاء لدينا حرب، تأتي المباراة في أفضل لحظة لنا في الموسم".
واستفاد برشلونة من الخسارة التي مُني بها جيرونا أمام أتلتيكو مدريد لينفرد تماماً بالمركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن جيرونا الثالث، وإذا ما نجح في هزيمة ريال مدريد في الكلاسيكو، سيستعيد آماله في المنافسة على اللقب خلال آخر 6 جولات من الموسم.
ومن المقرر أن تحتضن مدينة برشلونة موقعة الإياب والمقرر لها الثلاثاء المقبل لتحديد هوية أول المأهلين للمربع الذهبي من أعرق البطولات الأوروبية.