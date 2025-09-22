"سيصيبكم بالأمراض".. ميدو يوجه صدمة لجمهور الهلال بشأن نونيز

وجه أحمد حسام "ميدو"، نجم الكرة المصرية السابق، صدمة كبيرة إلى جمهور الهلال السعودي بشأن أسلوب لعب المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، مهاجم "الزعيم"، وإهداره للفرص السهلة أمام المرمى.

وانضم نونيز لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من ليفربول الإنجليزي، ونجح حتى الآن في تسجيل هدفين وصناعة آخر خلال 4 مباريات خاضها مع الفريق.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: "والله، نونيز سيسبب أمراضًا لجماهير الهلال، مثل السكر والضغط، ليس قلة احترام له، ولكن كان الله في عون جماهيره".

ولفت ميدو الأنظار إلى سوء تعامل نونيز مع الكرة، مستشهدًا بمباراة الأهلي الأخيرة، بعدما أهدر فرصتين، مضيفًا أن قراراته في الثلث الأخير خاطئة، فضلًا عن إهداره للفرص.

وأضاف: "نونيز ليس مهاجم فرق كبرى، وقد شاهدنا كيف فشل في التعامل مع بعض الكرات الحاسمة أمام المرمى، وفي الثلث الهجومي عمومًا، بجانب الفرص السهلة التي يهدرها بشكل متكرر".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها ميدو صفقة نونيز، إذ سبق أن اعتبره خيارًا هجوميًا غير مثالي بالنسبة للهلال خلال سوق الانتقالات.

وكان الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، قد قرر استبعاد نونيز، بجانب روبن نيفيز ويوسف أكتشيشيك، من مباراة العدالة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، من أجل إراحتهم، على أن يعودوا إلى قائمة الهلال في مباراته أمام الأخدود في دوري روشن.