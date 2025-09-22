الحكومة الألمانية: يجب ألا تضم إسرائيل أراضي فلسطينية أخرى

logo
رياضة

"سيصيبكم بالأمراض".. ميدو يوجه صدمة لجمهور الهلال بشأن نونيز

"سيصيبكم بالأمراض".. ميدو يوجه صدمة لجمهور الهلال بشأن نونيز
نونيز خلال من فوز الهلال على فالدهوفالمصدر: حساب نادي الهلال على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

وجه أحمد حسام "ميدو"، نجم الكرة المصرية السابق، صدمة كبيرة إلى جمهور الهلال السعودي بشأن أسلوب لعب المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، مهاجم "الزعيم"، وإهداره للفرص السهلة أمام المرمى.

وانضم نونيز لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من ليفربول الإنجليزي، ونجح حتى الآن في تسجيل هدفين وصناعة آخر خلال 4 مباريات خاضها مع الفريق.

أخبار ذات علاقة

داروين نونيز

داروين نونيز يفجّر مخاوف الهلال قبل مواجهة الأهلي السعودي (فيديو)

  

أخبار ذات علاقة

نونيز خلال من فوز الهلال على فالدهوف

محمد نور يصدم الهلال: ميتروفيتش أعلى من نونيز بمراحل (فيديو)

 

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: "والله، نونيز سيسبب أمراضًا لجماهير الهلال، مثل السكر والضغط، ليس قلة احترام له، ولكن كان الله في عون جماهيره".

ولفت ميدو الأنظار إلى سوء تعامل نونيز مع الكرة، مستشهدًا بمباراة الأهلي الأخيرة، بعدما أهدر فرصتين، مضيفًا أن قراراته في الثلث الأخير خاطئة، فضلًا عن إهداره للفرص.

أخبار ذات علاقة

من مباراة الهلال والقادسية

منظومة الهلال في خطر.. كيف عطّل نونيز أبرز نقاط قوة الزعيم؟

 

وأضاف: "نونيز ليس مهاجم فرق كبرى، وقد شاهدنا كيف فشل في التعامل مع بعض الكرات الحاسمة أمام المرمى، وفي الثلث الهجومي عمومًا، بجانب الفرص السهلة التي يهدرها بشكل متكرر".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها ميدو صفقة نونيز، إذ سبق أن اعتبره خيارًا هجوميًا غير مثالي بالنسبة للهلال خلال سوق الانتقالات.

 

 

وكان الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، قد قرر استبعاد نونيز، بجانب روبن نيفيز ويوسف أكتشيشيك، من مباراة العدالة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، من أجل إراحتهم، على أن يعودوا إلى قائمة الهلال في مباراته أمام الأخدود في دوري روشن.

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC