الدوري الإيطالي.. يوفنتوس وميلان يرغبان بتقليص الفجوة بعد تعثر نابولي
أصبح نابولي آخر فريق يتعرض لهزيمة بمسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا بخسارته خارج أرضه 1-صفر من إنتر ميلان، ليسدي معروفًا لجاره ميلان صاحب المركز الثاني إذ تقلص الفارق في القمة إلى 5 نقاط.
وبفضل سلسلة من 11 انتصارًا قبل التوقف بسبب كأس العالم تقدم فريق المدرب لوتشيانو سباليتي في الصدارة بفارق جيد، ويمكن لنابولي العودة للانتصارات حين يزور سامبدوريا المهدد بالهبوط.
وقال سباليتي: "يجب أن نفكر بشأن التحسن في التدريبات من الآن، والمستوى أمام إنتر كان أقل من قدراتنا، ونحتاج لاستعادة أفضل حالاتنا".
ويتفوق ميلان بنقطتين على يوفنتوس بعد 16 مباراة، ويدرك المدرب ستيفانو بيولي أن التعثر على ملعبه أمام روما، يوم الأحد، قد يضعف فرص الحفاظ على اللقب، مع ابتعاد غريمه إنتر صاحب المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط.
وقال بيولي الذي سيواجه توتنهام هوتسبير في دور 16 بدوري أبطال أوروبا: "سنخوض 8 أسابيع مهمة جدا سنلعب خلالها في كل المسابقات، لذا يجب أن نؤدي عملًا رائعًا سويًا".
معاناة يوفنتوس
ربما يعاني يوفنتوس من اضطرابات خارج الملعب لكنه يسير ببطء نحو العودة لسباق اللقب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، والذي أصبح مفتوحًا عقب الخسارة الأولى بالموسم للمتصدر نابولي هذا الأسبوع.
وبينما كانت كل العيون تتجه نحو كأس العالم في قطر كان مفتشون يدققون بمخالفات في النادي الإيطالي تتعلق بالتعاقدات والأجور، ما دفع مجلس الإدارة للاستقالة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووضعت الأزمة نهاية مفاجئة لحقبة طويلة لرئيس النادي أندريا آنييلي شهدت التتويج بالدوري 9 مرات متتالية، لكن المدرب ماسيميليانو أليغري صمد في منصبه رغم ضغوط وسائل الإعلام والجماهير التي طالبت بإقالته عقب بداية سيئة للموسم.
وخسر الفريق 5 من 6 مباريات بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليهبط إلى تصفيات الدوري الأوروبي حيث سيواجه نانت الشهر المقبل.
وكان في المركز الثامن بالدوري عقب خسارة من ميلان، في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن بفوزه على كريمونيزي 1-صفر، أمس الأربعاء، عزز سلسلة انتصاراته إلى 7 مباريات دون أن تهتز شباكه، وتقدم للمركز الثالث بفارق 7 نقاط عن القمة.
واعتبر أليغري هذه "خطوة أخرى بسيطة" للأمام.
ولم تكن تشكيلة يوفنتوس مكتملة أبدًا بعد استئناف الموسم عقب كأس العالم لكن ظهرت ابتسامة أليجري حين سجل أركاديوش ميليك هدفًا من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع لينتزع النقاط الثلاث.
وبعودة الفائز بكأس العالم أنخيل دي ماريا، وتعافي دوسان فلاهوفيتش، وخوان كوادرادو، وبول بوجبا، من الإصابات، يشعر أليغري بالرضا عن عمق التشكيلة رغم علامات الاستفهام حول تعامل الإدارة الجديدة مع سوق الانتقالات هذا الشهر.
وقال أليغري قبل استضافة أودينيزي صاحب المركز الثامن، بعد غدٍ السبت: "انخرط بعض اللاعبين الشبان المهمين، ويجدر بنا الشعور بالسعادة، ويوجد عمل لتنفيذه".