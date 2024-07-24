تعد الألعاب الأولمبية أكبر تجمع رياضي بشري حول العالم يضم الآلاف من المتنافسين في العديد من الرياضات المختلفة، مثل ألعاب القوى والسباحة والسلاح والدراجات وكرة القدم، وغيرها من الألعاب التي تجذب عشاق تحطيم الأرقام القياسية.

ومن المقرر أن تنطلق دورة ألعاب "باريس 2024" في الـ26 من يوليو الجاري، بحفل رائع على ضفاف نهر "السين" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ويستمر إلى أربع ساعات، وفقًا لِما أعلنته اللجنة المنظمة في بيان رسمي، على أن تستمر المنافسات لثلاثة أسابيع لتنتهي يوم الأحد الـ16 من أغسطس.

وتشهد الأولمبياد الصيفية 2024، منافسات في 32 رياضة أولمبية، بمشاركة 10 آلاف و500 رياضي، من 206 لجان أولمبية وطنية.

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حفل الافتتاح

ومن المقرر أن يشارك ما بين 6000 إلى 7000 رياضي في عرض يمتد لمسافة ستة كيلومترات على نهر "السين"، ابتداء من جسر "أوسترليتز" وصولًا إلى جسر "يينا"، حيث سيتم نقلهم على متن 85 عبّارة وقاربًا.

وسيحظى نحو 500 ألف شخص بفرصة مشاهدة العرض مباشرة، سواء من خلال المنصات الخاصة التي ستتواجد على ضفاف النهر أو بشكلٍ مجاني من الشرفات والشقق المطلة على النهر.

وقال المنظمون إنهم سيستغلون المعالم التاريخية، وكل عناصر الطبيعة في أثناء الموكب "ولن تكون هناك ضفة لنهر أو جسر إلا وتملؤها الموسيقى والرقص والعروض". وسيتألف حفل الافتتاح من 12 جزءًا سيكون بعضها حول البلد المضيف.

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ضيوف حفل الافتتاح

وتظل التفاصيل التي تتعلق ببعض الفنانين المشاركين في حفل الافتتاح وهوية آخر شخص سيحمل الشعلة الأولمبية، ويقيد المرجل الأولمبي إيذانًا ببدء الألعاب سرية، وقال الفريق الفني للحفل إنهم كانوا يتدربون على انفراد لإبقاء كل شيء تحت السيطرة.

ومن المتوقع أن يشهد حفل الافتتاح حضور العديد من مشاهير العالم، وسيكون أبرزهم ظهور المغنية الشهيرة سيلين ديون.

وألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات لقناة "فرانس 2"، حيث قال إنه سيكون من الرائع إذا قامت بالغناء في الحفل الافتتاحي بنهر السين في قلب العاصمة الفرنسية "لأنها مغنية عظيمة".

وقال ماكرون مازحًا:"يبدو أنها وصلت إلى باريس"، دون أن يفصح عن أي تفاصيل إضافية.

ووفقًا لِما ذكره موقع "nbcnews" فقد شوهدت سيلين ديون في فندق "رويلا مونسو"، والذي تقضي فيه أيضًا الفنانة الأمريكية ليدي غاغا وقتها قبل الأولمبياد.

كانت سيلين أعلنت عن إلغاء جميع حفلاتها في 2022؛ بسبب إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، والتي أثرت بشكل سلبي على أحبالها الصوتية، حتى لم تعد قادرة على الغناء.

يذكر أن سيلين ديون غنت في الأولمبياد من قبل في عام 1996، حين أقيمت في أتلانتا في الولايات المتحدة.

مشاركة الدول العربية

ومن بين المتنافسين في المسابقات الأولمبية 406 لاعبين عرب من 22 دولة يتنافسون في رياضات متعددة.

حيث أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية مشاركتها بـ10 لاعبين ولاعبات، ليمثلوها في منافسات ألعاب قفز الحواجز، والتايكوندو، وألعاب القوى، والسباحة.

كما تشارك الكويت بـ10 رياضيين يتنافسون في ألعاب الرماية، والمبارزة، والشراع، والتجديف، وألعاب القوى، والسباحة.

وتشارك الإمارات بـ14 رياضيًّا ورياضية، يتنافسون على 5 ألعاب وتضم الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

فيما تتصدر مصر الدول العربية والأفريقية من حيث عدد اللاعبين المؤهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية، ببعثة تضم 164 لاعبًا في 22 رياضة مختلفة، بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيين و16 لاعبًا احتياطيًّا، وفقًا لبيان صادر من اللجنة الأولمبية المصرية.

من سيشعل مرجل أولمبياد باريس 2024؟

ويُعد اسم الشخص الذي سيشعل المرجل الأولمبي في ليلة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس أحد أبرز أسرار الرياضة الذي يعرفه أقل من عشرة أشخاص.

وقال توني استانغيه رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الشخص الذي سيشعل المرجل يوم الجمعة المقبل، لا يعلم باختياره حتى الآن.