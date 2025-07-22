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رياضة

يرفض الاستسلام.. رودريغو يوجه رسالة إلى تشابي ألونسو (صورة)

يرفض الاستسلام.. رودريغو يوجه رسالة إلى تشابي ألونسو (صورة)
رودريغوالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 11:21 ص

يبدو أن البرازيلي رودريغو جوس، نجم ريال مدريد، أراد إيصال رسالة غير مباشرة للإسباني تشابي ألونسو، مدرب الفريق، بعدما أشارت عدة تقارير إلى رغبته في رحيله بالميركاتو الحالي.

ولا يزال مستقبل رودريغو غير واضح حتى الآن، فاللاعب البرازيلي لم يحظَ بعدد كبير من الدقائق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية تحت قيادة ألونسو، ويبقى من غير المؤكد أين سيلعب في الموسم المقبل.

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ريال مدريد لم يتلقَّ أي عروض رسمية من أجله حتى الآن، لكن لا يُستبعد أن تصل بعض العروض خلال المراحل الأخيرة من سوق الانتقالات، ويُعد ليفربول أبرز المهتمين بالتعاقد معه، شريطة أن يبيع لويس دياز إلى جانب بايرن ميونخ.

ولا يغلق ريال مدريد الباب أمام رحيل اللاعب البرازيلي، بشرط وصول عرض مناسب يُقدَّر بحوالي 100 مليون يورو.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" في تقرير لها، "رودريغو يواصل الاستمتاع بعطلته، ولن يعود إلى تدريبات ريال مدريد قبل الرابع من أغسطس، ورغم فترة الراحة، لا يرغب المهاجم البرازيلي في الاسترخاء، بل يواصل العمل بجد للحفاظ على لياقته البدنية، سعيًا للوصول إلى فترة التحضير للموسم الجديد بأفضل حالة ممكنة، ومحاولة إقناع تشابي ألونسو قبل إغلاق سوق الانتقالات".

 

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ونشر اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر كيف يواصل تدريباته، حتى في الليل، وكتب: "تلك الركضات الليلية في أيام العطلة"، والتي بدت وكأنها رسالة غير مباشرة لمدربه بأنه يواصل الاستعداد بجدية ليصل إلى فترة التحضير للموسم الجديد في أفضل حالة بدنية ممكنة، حيث لا يريد أن يُفوّت الفرصة الأخيرة لإثبات نفسه مع الفريق.

وأحرز رودريغو 14 هدفًا، وصنع 11 هدفًا في 54 مباراة مع ريال مدريد بجميع المسابقات الموسم الماضي.

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