4 مرشحين لخلافة كونتي في توتنهام
بدأ توتنهام هوتسبير في البحث عن بدائل للإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للنادي اللندني، الذي عاد إلى بلاده عقب انتقاده لاعبيه إثر التعادل 3-3 مع ساوثامبتون.
واتهم كونتي لاعبيه "بالأنانية" عقب إهدار التقدم 3-1 خلال التعادل 3-3 مع ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز والتخلي عن نقاط مهمة خلال سعيه للحفاظ على المركز الرابع يوم السبت الماضي.
وشن المدير الفني الإيطالي هجوما قاسيا على اللاعبين واعتبر أن عجزهم عن التمسك بالفوز "غير مقبول" وشكك في روحهم القتالية.
وحتى الآن لم يؤكد توتنهام رحيل كونتي من منصبه، حيث ناقش رئيس النادي دانيال ليفي خطوته التالية، ولكن تم تحديد الوضع على أنه لا يمكن إصلاحه إلى حد كبير.
ومن المفهوم أن ليفي كان يسعى للحصول على رأي بعض أقرب المقربين منه حول الوضع الحالي، ولم يرد على الفور على تعليقات كونتي.
لكن صحيفة "تليغراف" البريطانية تعتقد نقلا عن مصادر مختلفة أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الاتفاق على رحيل كونتي هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يتم تعيين رايان ميسون مؤقتًا حتى نهاية الموسم، على أن يبدأ مهمته بقيادة توتنهام في المباراة المقبلة ضد إيفرتون في الثالث من أبريل/نيسان الحالي بعد فترة التوقف الدولية.
أما الخيار الآخر بالنسبة لليفي فهو استخدام فترة التوقف الحالية لمحاولة تعيين مدير فني غير مرتبط بالعمل مع أي فريق حاليا، مثل لويس إنريكي أو توماس توخيل أو موريسيو بوكيتينو، لكن إقناع أي من هؤلاء الثلاثة بتولي المهمة قبل الصيف قد يكون أمرًا صعبًا.
وتحدث كونتي مع ليفي بعد أن هاجم اللاعبين وكرر حقيقة أن انتقاداته كانت موجهة للفريق ولم تستهدف رئيس توتنهام أو النادي.
لكن كونتي لن يتراجع عن تعليقاته بشأن لاعبيه. ويعتقد المقربون من النادي أن ذلك يجعل من شبه المستحيل بالنسبة له العودة إلى وظيفته للفترة المتبقية من الموسم.
ويحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن نيوكاسل يونايتد وليفربول لديهما مباراتان مؤجلتان، ويجب على ليفي أن يقرر ما إذا كان يعتقد أن النادي سيكون في وضع أفضل لمحاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سواء مع بقاء كونتي أو رحيله.
ومع وجود معظم لاعبي الفريق مع منتخباتهم، فإن لدى ليفي بعض الوقت للتفكير بشأن خطوته التالية.