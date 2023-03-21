4 مرشحين لخلافة كونتي في توتنهام

وشن المدير الفني الإيطالي هجوما قاسيا على اللاعبين واعتبر أن عجزهم عن التمسك بالفوز "غير مقبول" وشكك في روحهم القتالية.

وحتى الآن لم يؤكد توتنهام رحيل كونتي من منصبه، حيث ناقش رئيس النادي دانيال ليفي خطوته التالية، ولكن تم تحديد الوضع على أنه لا يمكن إصلاحه إلى حد كبير.

ومن المفهوم أن ليفي كان يسعى للحصول على رأي بعض أقرب المقربين منه حول الوضع الحالي، ولم يرد على الفور على تعليقات كونتي.

لكن صحيفة "تليغراف" البريطانية تعتقد نقلا عن مصادر مختلفة أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الاتفاق على رحيل كونتي هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يتم تعيين رايان ميسون مؤقتًا حتى نهاية الموسم، على أن يبدأ مهمته بقيادة توتنهام في المباراة المقبلة ضد إيفرتون في الثالث من أبريل/نيسان الحالي بعد فترة التوقف الدولية.