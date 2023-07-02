تقرير: مانشستر سيتي يسعى لضم دي يونغ نجم برشلونة
كشفت صحيفة "ذا صن" أن مانشستر سيتي يتجه للتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم برشلونة الإسباني، بعد التخلي عن مساعيه لضم ديكلان رايس، قائد فريق وست هام يونايتد، في الميركاتو الحالي.
وذكرت تقارير سابقة أن مانشستر سيتي تقدم بعرض قيمته 90 مليون إسترليني لضم "رايس" ولكنه قوبل بالرفض، ليتجه النادي لفكرة التعاقد مع فرينكي دي يونغ، الذي كانت إدارة "البلوغرانا" ترغب في بيعه الموسم الماضي لمانشستر يونايتد، لكنّ تمسُك اللاعب بالاستمرار في النادي الكتالوني حال دون إتمام الصفقة.
وأوضحت "ذا صن" أن رحيل الألماني إلكاي غوندوغان إلى برشلونة جعل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يستهدف التعاقد مع لاعب وسط جديد، مشيرة إلى أن دي يونغ يحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني، بينما يتبقى في عقده مع برشلونة 3 سنوات، ويحظى بدعم مدربه تشافي هيرنانديز.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن برشلونة قد يلجأ إلى بيع دي يونغ، إذا كان ذلك ضروريًا للغاية، وفي حال وصول عرض إلى النادي الكتالوني لا يمكن رفضه، حيث يسعى النادي إلى تخفيض فاتورة الرواتب السنوية من أجل تسجيل تعاقداته الجديدة.
وسبق للاعب الهولندي أن أعرب عن سعادته بالاستمرار مع برشلونة، مؤكدًا في تصريحات سابقة استمراره مع الفريق.
ويحاول برشلونة إقناع اللاعبين الذين لا يمثلون جزءًا من خطط تشافي، بضرورة إيجاد مخرج أو قبول أحد العروض التي وصلت، ولكن، رفض الثنائي فيران توريس وأنسو فاتي الرحيل.
دي يونغ يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع برشلونة في يونيو 2026.
وكان اللاعب الهولندي قد انضم لبرشلونة في 2019 قادما من أياكس، وخاض مع البلوغرانا 183 مباراة في كافة المسابقات، سجل فيها 15 هدفا، وصنع 21 لزملائه.