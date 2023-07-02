تقرير: مانشستر سيتي يسعى لضم دي يونغ نجم برشلونة

وسبق للاعب الهولندي أن أعرب عن سعادته بالاستمرار مع برشلونة، مؤكدًا في تصريحات سابقة استمراره مع الفريق.

ويحاول برشلونة إقناع اللاعبين الذين لا يمثلون جزءًا من خطط تشافي، بضرورة إيجاد مخرج أو قبول أحد العروض التي وصلت، ولكن، رفض الثنائي فيران توريس وأنسو فاتي الرحيل.

دي يونغ يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع برشلونة في يونيو 2026.

وكان اللاعب الهولندي قد انضم لبرشلونة في 2019 قادما من أياكس، وخاض مع البلوغرانا 183 مباراة في كافة المسابقات، سجل فيها 15 هدفا، وصنع 21 لزملائه.