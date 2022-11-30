إصابة علي البليهي في مباراة السعودية والمكسيك (فيديو)
تعرض علي البليهي لاعب المنتخب السعودي للإصابة، خلال مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.
وتلعب السعودية مباراة الفرصة الأخيرة أمام المكسيك، لتبلغ دور الـ16، بعد أن فازت على الأرجنتين في افتتاح مبارياتها، وخسرت أمام بولندا.
وفي الدقيقة 37 أصيب البليهي بشد عضلي في قدمه، ولم يستطع إكمال المباراة ليخرج على الفور.
ودفع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية باللاعب رياض شراحيلي بدلا من علي البليهي.
ويحتاج "الأخضر" للفوز على حساب المكسيك لضمان التأهل للدور المقبل من كأس العالم 2022، كما لديه سيناريو آخر للتأهل يتمثل في التعادل أمام المكسيك وفوز بولندا أمام الأرجنتين أو التعادل أمام المكسيك وفوز الأرجنتين على بولندا بأكثر من 3 أهداف.
وكان هيرفي رينارد، مدرب السعودية، أكد في تصريحات تلفزيونية أن "الأخضر" سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة من كأس العالم 2022 على أمل التأهل للدور المقبل من البطولة.
وتشارك السعودية في كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخها بعد بطولات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.
وسبق أن لعب الأخضر أمام المكسيك 5 مرات، خسر في 4 مع تعادل وحيد، دون تحقيق أي انتصار.