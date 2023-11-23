رسميًا.. تير شتيغن أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي
فاز الألماني مارك آندري تير شتيغن لاعب برشلونة بجائزة دي ستيفانو لأفضل لاعب في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي.
كما فاز شتيغن بجائزة زامورا لأفضل حارس مرمى عن الموسم ذاته.
وجاء فوز شتيغن بالجائزة بعدما قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني، حيث شارك الموسم الماضي في 38 مباراة في الليغا تلقى فيها 18 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 26 مرة.
وبدأ منح جائزة دي ستيفانو لأفضل حارس في الليغا منذ موسم 2007/2008، حيث فاز فيها راؤول لاعب ريال مدريد السابق.
ومنذ ذلك الحين فاز بها ليونيل ميسي 7 مرات وكريستيانو رونالدو 4 مرات، وهذه أول مرة يفوز بها حارس مرمى.
وفاز بيدري بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور، ونال إيمانول الغواسيل مدرب ريال سوسيداد جائزة أفضل مدرب عن الموسم الماضي.
ونال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة جائزة البيتشيتشي كهداف لليغا بتسجيله 23 هدفا.
وحاليا يتصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 34 نقطة من 13 مباراة مقابل 32 نقطة لريال مدريد في المركز الثاني، ويتبعهما برشلونة وفي رصيده 30 نقطة ثم أتلتيكو مدريد في المركز الرابع وحصد 28 نقطة.