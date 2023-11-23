رسميًا.. تير شتيغن أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن الموسم الماضي

وبدأ منح جائزة دي ستيفانو لأفضل حارس في الليغا منذ موسم 2007/2008، حيث فاز فيها راؤول لاعب ريال مدريد السابق.

ومنذ ذلك الحين فاز بها ليونيل ميسي 7 مرات وكريستيانو رونالدو 4 مرات، وهذه أول مرة يفوز بها حارس مرمى.

وفاز بيدري بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور، ونال إيمانول الغواسيل مدرب ريال سوسيداد جائزة أفضل مدرب عن الموسم الماضي.