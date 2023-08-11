مباراة الأهلي والحزم.. فيرمينيو يسجل "هاتريك" (فيديو)
استهل البرازيلي فيرمينيو مسيرته الرسمية مع الأهلي السعودي بشكل ولا أروع، إذ سجل ثنائية للفريق في شباك الحزم في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الجمعة، في أولى جولات الدوري السعودي لكرة القدم.
وجاء الهدف الأول للنجم البرازيلي مبكرا مع الدقيقة السادسة من رأسية رائعة إثر عرضية تلقاها من الجهة اليمنى.
ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة بعدما تلقى عرضية من رياض محرز.
وفي الدقيقة 71 سجل فيرمينيو الهدف الثالث للأهلي والهاتريك له في المباراة بعد عرضية رائعة قابلها برأسه لكن الحارس تصدى لها ليكملها النجم البرازيلي بقدمه في شباك الحزم.
وعاد الفريقان إلى دوري روشن بعد هبوطهما معا في الموسم الماضي، بعد أن حسم الأهلي بطاقة الصعود قبل 4 جولات من ختام دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ومن ثم لحق به الحزم.
واستعد الأهلي السعودي بمعسكر خارجي في النمسا، وخاض خلاله العديد من المباريات الودية، كما عزز صفوفه بـ6 محترفين أجانب، وهم: السنغالي إدوارد ميندي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز، الفرنسي ألان سانت ماكسيمان، الإيفواري فرانك كيسيه، والبرازيلي روجير إيبانيز، إضافة إلى إبرام صفقات محلية، أبرزها عبد الله عطيف، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي.