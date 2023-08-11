مباراة الأهلي والحزم.. فيرمينيو يسجل "هاتريك" (فيديو)

استهل البرازيلي فيرمينيو مسيرته الرسمية مع الأهلي السعودي بشكل ولا أروع، إذ سجل ثنائية للفريق في شباك الحزم في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الجمعة، في أولى جولات الدوري السعودي لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول للنجم البرازيلي مبكرا مع الدقيقة السادسة من رأسية رائعة إثر عرضية تلقاها من الجهة اليمنى.