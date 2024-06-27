فورمولا 1.. فرستابن يكشف موقفه من الاستمرار مع رد بول

وقدم مرسيدس مبادرات للسائق الهولندي البالغ من العمر 26 عاما رغم حقيقة أنه يرتبط بعقد مع رد بول حتى عام 2028 وأنه حقق الفوز في سبعة من عشرة سباقات أقيمت هذا الموسم حتى الآن.

وتم سؤال فرستابن في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس قبل سباق جائزة النمسا الكبرى، حول ما إذا كان قد أراد وضع حد للتكهنات بالتأكيد بنسبة مئة بالمئة على أنه سيستمر مع فريق رد بول حامل لقب فئة الفرق ببطولة العالم.

وأجاب السائق قائلا: "أعتقد أنني قلت هذا من قبل. أعني، من الطبيعي أن يتحدث الناس، ولكن الأهم هو أن لدينا سيارة تنافسية للغاية من أجل المستقبل".

وأضاف: "في الوقت الحالي، تبدو الأمور صعبة للغاية، لكننا نعمل بشكل جيد للغاية كفريق للتحسن بشكل أكبر. بالتأكيد، لقد قلت هذا بالفعل مع الفريق، نحن نعمل ونركز على العام المقبل من أجل أن نكون قادرين على المنافسة مجددا".