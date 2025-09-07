موعد مباراة تونس ضد غينيا الإستوائية في كأس العالم والقنوات الناقلة

يتطلع المنتخب التونسي إلى ضمان التأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم 2026 عندما يلاقي منتخب غينيا في الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة يوم غد الاثنين 8 سبتمبر 2025.

وتدور مباراة غينيا الاستوائية وتونس على ملعب العاصمة مالابو بداية من الساعة 03:00 مساء بالتوقيت المحلي أي 16.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وسيعمل خلالها فريق المدرب سامي الطرابلسي على تحقيق الفوز السابع في مباراتهم الثامنة بالتصفيات.

وحقق رفاق القائد فرجاني ساسي يوم الخميس الماضي انتصارا هاما على ليبيريا في ملعب رادس الأولمبي (3 ـ 0) ليعززوا حظوظهم في التأهل للنهائيات للمرة السابعة في تاريخهم والثالثة تواليا.

وستكون مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية منقولة مباشرة على القناة الوطنية (2) التونسية وأيضا على قنوات SSC سبورت السعودية بداية من الساعة 16.00 بتوقيت مكة المكرمة في حين سيسبق نقل المباراة أستوديو تحليلي قبل نصف ساعة من ضربة البداية.

ويحتاج منتخب نسور قرطاج إلى الفوز فقط للتأهل رسميا للنهائيات المقبلة دون انتظار نتائج المباريات الأخرى في المجموعة الثانية.

وكان فوز منتخب مالاوي الجمعة الماضي على حساب ناميبيا، أقرب الملاحقين لتونس،(2 ـ 1) عزز فرص نسور قرطاج في التأهل بعد أن وسعوا الفارق عن ناميبيا إلى 7 نقاط كاملة.

ويملك منتخب تونس 19 نقطة في صدارة المجموعة الإفريقية الثامنة المؤهلة للمونديال، فيما يحتل المنتخب الناميبي المركز الثاني برصيد 12 نقطة وسيحجز رفاق منتصر الطالبي رسميا مقعدهم في نهائيات مونديال 2026 في حال الفوز الذي سيجعلهم في غنى عن حسابات نتائج بقية المباريات سواء في الجولة الثامنة أو الجولتين التاسعة والعاشرة.

وسبق للمنتخب التونسي أن تأهل لكأس العالم في 6 مناسبات سابقة وذلك في 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

يشار إلى أن المغرب كان أول المنتخبات التي صعدت عن قارة إفريقيا للنهائيات بعد أن تصدر المجموعة الخامسة بفوز عريض الجمعة الماضي على النيجر (5 ـ0).