مفاجآت بالأسماء.. كم لاعبا يمكن التعاقد معه بثمن خاتم رونالدو وجورجينا؟

اتخذ الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وخطيبته جورجينا رودريغيز خطوة كبيرة في علاقتهما، بعدما استعرضت عارضة الأزياء الأرجنتينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاتم خطوبتها الفاخر، الذي تُقدَّر قيمته بأكثر من 6 ملايين يورو.

ويحمل الخاتم ماسة بيضاوية يتراوح وزنها بين 25 و35 قيراطًا، محاطة بأحجار جانبية، فيما يؤكد الخبراء أن الماسة تبلغ أعلى درجات النقاء واللون في تصنيف الماس: D-Flawless.

وهي قطعة فريدة من نوعها، تُصنَّف بالفعل بين أغلى خواتم الخطوبة في العالم.

وشاركت جورجينا خبر الخطوبة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صورة للخاتم وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "نعم أوافق... في هذه الحياة وفي كل حياتي".

ولا يثير السعر الخيالي للخاتم الإعجاب كقطعة مجوهرات فاخرة فحسب، بل يفتح أيضًا المجال للتفكير في سوق انتقالات كرة القدم. فمبلغ 6 ملايين يورو كافٍ لأي نادي لتعزيز صفوفه بعدة لاعبين.

على سبيل المثال، الحارس البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني، المنتقل مؤخرًا إلى برشلونة بعد عودته من الاعتزال ليحل محل مارك-أندريه تير شتيغن، تُقدَّر قيمته السوقية الحالية بحوالي مليون دولار فقط، ما يعني أن سعر الخاتم يمكن أن يغطي شراء خمسة حراس بمستواه.

وحالة أخرى هي سيرجيو راموس، البالغ 38 عامًا ويلعب حاليًا في فريق مونتيري المكسيكي، والذي يحمل في سجله أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا. وتُقدَّر قيمته السوقية بحوالي 1.2 مليون دولار؛ ما يجعل التعاقد معه أمرًا يسيرًا ضمن "ميزانية الخاتم".

نجوم إنتر ميامي

كما يمكن لمبلغ الخاتم أن يمكّن أي نادي من إعادة لم شمل بعض أساطير برشلونة الذين يلعبون حاليًا في إنتر ميامي، وهم: لويس سواريز (1.8 مليون دولار)، جوردي ألبا (1.5 مليون دولار)، وسيرجيو بوسكيتس (1.5 مليون دولار)، ليصبح المجموع 4.8 مليون دولار فقط، أي أقل من قيمة الخاتم الذي أهداه رونالدو لجورجينا.

المساهمة في عودة دي خيا

ومع معاناة مانشستر يونايتد في مركز حراسة المرمى بعد أخطاء ألتاي بايندير والشكوك حول مستوى أندريه أونانا، تم التحدث عن إمكانية عودة ديفيد دي خيا، الحارس الإسباني الذي يلعب حاليًا مع فيورنتينا. وتُقدَّر قيمته السوقية بحوالي 5 ملايين دولار، أي ما يقارب سعر خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز.

خيار آخر مثير للاهتمام هو إدينسون كافاني، الذي يلعب حاليًا مع بوكا جونيورز، وتُقدَّر قيمته السوقية بحوالي مليون دولار فقط؛ ما يجعله صفقة اقتصادية ضمن هذه الميزانية، وتشير بعض الشائعات الأخيرة إلى احتمال عودته إلى نابولي.

يُذكر أن علاقة رونالدو وجورجينا بدأت في العام 2016، ومنذ ذلك الحين شكّلا ثنائيًا لافتًا في وسائل الإعلام.