تمرد وافتعال أزمات.. هل يخطط يوسف بلايلي لإجبار الترجي على بيعه للمولودية؟

فجّر اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، نجم الترجي التونسي، عدة أزمات في الفترة الأخيرة وارتبط اسمه بإثارة العديد من المشاكل داخل أروقة حامل لقب الدوري المحلي.

وقدم بلايلي مستويات جيدة مع الترجي ببطولة كأس العالم للأندية وسجل هدفاً قاد به فريقه للفوز على لوس أنجلوس الأمريكي ولكن اللاعب الجزائري أظهر وجهاً مغايراً منذ انطلاق الموسم المحلي.

أخبار ذات علاقة عودة بلايلي.. الكنزاري يوقف تمارين الترجي التونسي للحديث مع الجماهير الغاضبة

ورفع النجم الجزائري راية التمرد في وجه الجهاز الفني للترجي وبدأ افتعال الأزمات وهو ما يثير التساؤلات حول ضغط بلايلي على إدارة ناديه للرحيل إلى فريقه السابق مولودية الجزائر.

صدام مع ماهر الكنزاري

شهدت مباراة الترجي مع الاتحاد المنستيري أمس الأول الجمعة بالدوري التونسي صداماً حاداً بين بلايلي ومدربه ماهر الكنزاري بعد تبديل اللاعب الجزائري في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وفجّر قرار الكنزاري غضب اللاعب الجزائري الذي اعترض بقوة على التبديل وألقى قارورة مياه بقوة أرضاً ونزع حذاءه وألقاه أرضاً.

أخبار ذات علاقة يوسف بلايلي ينفجر غضبا على مدرب الترجي ويعترض على استبداله (فيديو وصور)

وأثار تصرف بلايلي ردود فعل واسعة لدى جماهير الترجي التي هاجمت اللاعب بسبب سلوكه.

أزمة الانقطاع عن التدريبات

اعتراض بلايلي على تبديله لم يكن الواقعة الأولى للنجم الجزائري منذ بداية الموسم الحالي.

وتغيّب اللاعب المخضرم بشكل مفاجئ عن مران فريقه الأخير قبل مواجهة مستقبل قابس.

واعترض اللاعب على قرار تأديبي بخصم جزء من راتبه بسبب تأخره في الانضمام إلى معسكر الفريق خلال شهر يوليو الماضي وهو ما أحدث خلافاً بين اللاعب وإدارة النادي.

وتدخل حمدي المدب رئيس نادي الترجي بعدما وعد بلايلي بعدم تفعيل العقوبة ليعود للمران مجدداً.

أخبار ذات علاقة سرّ مثير وراء مقاطعة يوسف بلايلي للترجي التونسي

العودة إلى مولودية الجزائر

ارتبط اسم بلايلي بالعودة مجدداً إلى فريقه السابق مولودية الجزائر الذي أبدى اهتماماً بضم اللاعب المخضرم.

وتشعر جماهير الترجي بأن اللاعب الجزائري يضغط للرحيل عن ناديه وكل الأزمات التي فجّرها مؤخراً من أجل الوصول إلى هذه النقطة.