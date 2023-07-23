ماركو سيلفا يتحدث عن عرض تدريب الأهلي.. وضغط ميتروفيتش للرحيل إلى الهلال
كشف البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام الإنجليزي، عن تلقيه عرضًا بالفعل لقيادة النادي الأهلي السعودي، كما تطرق للحديث عن مستقبل لاعبه ألكسندر ميتروفيتش.
ويتواجد "سيلفا" حاليًّا في أمريكا، وذلك برفقة فولهام في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.
ويتبقى في عقد سيلفا مع فولهام، عام واحد فقط، مع شرط جزائي بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني، علمًا بأنه يحصل سنويًّا على 7 ملايين جنيه إسترليني.
وقال سيلفا في تصريحات نشرها فابريزيو رومانو، الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "نعم، لدي عرض رسمي جديد على الطاولة من الأهلي السعودي".
وعن إمكانية قبول أو رفض عرض "الراقي"، أشار: "لا أستطيع أن أؤكد ذلك الآن، هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها الشائعات عني، لقد أظهرت مدى الالتزام مع النادي منذ أن وقعت عقدي معه".
سيلفا تولى تدريب فولهام في صيف 2021، وذلك بعد 18 شهرًا من إقالته داخل إيفرتون.
وقاد سيلفا، فولهام، للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2022، قبل إنهاء الموسم المنصرم في المركز العاشر بالبريميرليغ.
ميتروفيتش
وتطرق سيلفا للحديث عن مفاوضات الهلال السعودي لضم مهاجم فريقه، ألكسندر ميتروفيتش، موضحًا: "أنه ليس سيناريو مثاليًّا، لن يلعب المباراة المقبلة، إنه لا يعمل مع الفريق، في بعض الأحيان يكون لدى اللاعبين قرارات فردية يتعين عليهم اتخاذها".
وتوصل ميتروفيتش لاتفاق مع الهلال على البنود الشخصية لعقده، لكن فولهام رفض عرضين من النادي السعودي حتى الآن، ويضغط النجم الصربي على النادي الإنجليزي للموافقة على رحيله، حيث قرر عدم المشاركة في أي مباراة ودية بالجولة التحضيرية.
وسجل ميتروفيتش 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الماضي.
المهاجم الصربي يستهدف الرحيل عن فولهام بعد 6 سنوات قضاها في النادي الإنجليزي.
يذكر أن الهلال تعاقد بالفعل هذا الصيف مع روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلنكوفيتش سافيتش.