ماركو سيلفا يتحدث عن عرض تدريب الأهلي.. وضغط ميتروفيتش للرحيل إلى الهلال

كشف البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام الإنجليزي، عن تلقيه عرضًا بالفعل لقيادة النادي الأهلي السعودي، كما تطرق للحديث عن مستقبل لاعبه ألكسندر ميتروفيتش.

ويتواجد "سيلفا" حاليًّا في أمريكا، وذلك برفقة فولهام في الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

ويتبقى في عقد سيلفا مع فولهام، عام واحد فقط، مع شرط جزائي بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني، علمًا بأنه يحصل سنويًّا على 7 ملايين جنيه إسترليني.