هذا غطاء.. الهويدي يفجر جدلاً بتعليق مثير حول عقوبات الهلال (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي ناصر الهويدي جدلاً واسعاً بتصريحاته حول العقوبات التي فُرضت على نادي الهلال السعودي عقب اعتذاره عن المشاركة في بطولة السوبر السعودي، التي أُقيمت مؤخراً في هونغ كونغ وتوج الأهلي بلقبها بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح في النهائي.

وكان الهلال اعتذر عن خوض البطولة بداعي الإرهاق البدني الذي تعرض له لاعبو الفريق إثر المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

أخبار ذات علاقة بعد تألقه في كأس العالم.. عرضان أوروبيان لنجم الهلال السعودي

أخبار ذات علاقة نهاية الرحلة.. الهلال السعودي يفسخ عقد نجمه بالتراضي

وأصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارات صارمة بحق "الزعيم"، حيث اعتبرت الفريق خاسراً 3-0 أمام القادسية في نصف النهائي، مع منعه من استكمال باقي المباريات، إضافة إلى تغريمه 500 ألف ريال. كما قررت اللجنة حرمان الهلال من المشاركة في أول بطولة محلية بنظام خروج المغلوب يستحق الفريق الظهور فيها خلال الموسم المقبل.

وقال الهويدي في تصريحات تلفزيونية: "الهلال ليس ضحية، وانسحابه من البطولة لم يكن صحيحاً، وحتى العقوبة المالية البالغة 500 ألف ريال تعتبر بسيطة مقارنة بميزانيته التي تصل إلى مليار ريال، فهي مجرد غطاء قوي للفريق ولا يمكن أن ينسحب فريق كبير من بطولة دون أن تكون هناك موافقة من جهات وهذه معلومة لدي، الهلال نادٍ عالمي، وكان عليه ألا يقلل من شأن البطولة".

ورد عليه الإعلامي محمد الشيخ، قائلا: "هل عندك دليل مادي أنه هناك من قام بتغطية لانسحاب الهلال؟".

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن يوم الأربعاء، إقالة إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد، على خلفية الأحداث التي رافقت بطولة السوبر.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجّه بمعالجة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن البطولة، مع تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان استقرار المسابقات وحفظ حقوق جميع الأطراف.